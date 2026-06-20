Μουντιάλ 2026 – Μαρκ Κουκουρέγια: Ο μοναδικός Μαδριλένος της «ρόχα»

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026, η απόφαση του Λουϊς Ντε Λα Φουέντε να μην συμπεριλάβει στην 26μελή αποστολή κανέναν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα, δεδομένου ότι για πρώτη φορά στα χρονικά, οι «μερένχες» δεν είχαν εκπρόσωπο στην «ρόχα».

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με αντίπαλο το Πράσινο Ακρωτήριο (0-0), ο ακραίος αμυντικός, Μαρκ Κουκουρέγια έγινε ο μοναδικός εκπρόσωπος των Μαδριλένων στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, καθώς ανακοινώθηκε η μεταγραφή του από την Τσέλσι.

Ο Κουκουρέγια πήρε τη «σωστή» του απόφαση σε μεγάλο βαθμό χάρη σε μια συζήτηση με τον Ζοσέ Μουρίνιο, τον νέο προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως εξήγησε μιλώντας στο προπονητικό καμπ της εθνικής Ισπανίας, στο Τσατανούγκα του Τενεσί. καθώς είχε αποφασίσει να μην παραμείνει στην Τσέλσι, που δεν θα συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν.

Το ντεμπούτο του στην ομάδα του Λονδίνου το 2022, χαρακτηρίσθηκε από τραυματισμούς και εμφανίσεις πολύ κατώτερες των προσδοκιών, με αποτέλεσμα, ο «Κούκου» να γίνει γρήγορα, ο «αποδιοπομπαίος τράγος» για τους δυσαρεστημένους οπαδούς της Τσέλσι.

Έκτοτε, ο διεθνής Ισπανός, γνωστός για τον πανηγυρισμό του ως «πιγκουίνος», έχει κερδίσει τους οπαδούς και έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος Ευρωπαίος παίκτης στην θέση του αριστερού οπισθοφύλακα. Ο Κουκουρέγια δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο: οι αντίπαλοι οπαδοί συχνά τον μισούν για τις προκλήσεις και τα παράπονά του, ενώ οι οπαδοί της Τσέλσι έχουν μάθει να τον αγαπούν για το επιθετικό του στυλ και την αφοσίωσή του. Το ίδιο ισχύει και για την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Ο 27χρονος άσος μετρά ήδη 25 συμμετοχές, ενώ ήταν από τους κορυφαίους στην απογοητευτκή εμφάνιση της Ισπανίας, ωστόσο όπως δήλωσε: «Είναι καλό που συνέβη στον πρώτο αγώνα, γιατί σε έναν αγώνα νοκ άουτ, πας σπίτι. Ξέρουμε πού κάναμε λάθος και δουλεύουμε πάνω σε αυτό τις τελευταίες ημέρες».

Την Κυριακή εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε θα βασισθεί εκ νέου στον Κουκουρέγια για την αριστερή πτέρυγα της ομάδας: «Ηταν πάντα μια επιλογή πεποίθησης. Όχι μόνο από το Euro. Είναι μαζί μου από τα 17 του και ξέρω πόσο καλά διαχειρίζεται την πίεση. Είναι πάντα εκεί όταν τον χρειαζόμαστε. Είναι σίγουρος. Εάν η μεταγραφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης, είναι καλά νέα για τον Κουκουρέγια, είναι καλά νέα και για την εθνική ομάδα».

Με τον Κουκουρέγια να προσθέτει: «Δεν έχει επηρεάσει την ομάδα. Αντιθέτως, όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για εμένα».

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Πρόκριση στους «32» για τη Βραζιλία με Κούνια και Βινίσιους, 3-0 την Αϊτή (Video)



Ο Ιμπραΐμοβιτς «εξάγει» βαλκανικό κέφι στις ΗΠΑ: Χόρεψε διασκευή του «Άστατος» του Πασχάλη Τερζή

Στην Αθήνα ο Ομπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό