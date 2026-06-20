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20.06.2026 05:47

Μουντιάλ 2026: Πρόκριση στους «32» για τη Βραζιλία με Κούνια και Βινίσιους, 3-0 την Αϊτή (Video)

20.06.2026 05:47
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Εύκολη «λεία» αποδείχθηκε η Αϊτή για τη Βραζιλία, όπως ήταν αναμενόμενο. Η «Σελεσάο» δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει 3-0 του συγκροτήματος της Καραϊβικής και να εξασφαλίσει μια θέση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς έφτασε τους 4 βαθμούς στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης. Με δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες, οι Αϊτινοί αποχαιρετούν τη διοργάνωση καθώς κατέλαβαν την 4η θέση του ομίλου.

Χωρίς να… θέλξει με την απόδοσή της, η Βραζιλία του Αντσελότι πέτυχε ένα άνετο 3-0 στο ημίχρονο και καθάρισε το παιχνίδι. Ο Ματέους Κούνια με προβολή από κοντά στο 23΄ και με έξοχο τελείωμα από την ασίστ του Βινίσιους στο 36΄ πέτυχε τα πρώτα δύο γκολ, ενώ ο Βινίσιους στο 45+3΄ σημείωσε το 3-0 σκοράροντας για δεύτερο ματς στη διοργάνωση. Στο β΄ ημίχρονο οι Βραζιλιάνοι έκαναν συντήρηση δυνάμεων, άφησαν εντελώς το πόδι από το γκάζι και πλέον εστιάζουν την προσοχή τους στη συνέχεια, ενώ αγωνιούν για την κατάσταση του Ραφίνια που αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό στο ημίωρο.

Διαιτητής: Αλεχάντρο Ερνάντεθ (Ισπανία)
Κίτρινες: Άρκους, Ζαν Ζακ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντάγκλας Σάντος, Ντανίλο, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες (81΄ Έντερσον Σίλβα), Πακετά (64΄ ‘Εντρικ), Βινίσιους (81΄ Ντανίλο Σάντος), Ραφίνια (40΄ λ.τρ. Ράγιαν), Κούνια (64΄ Μαρτινέλι)

ΑΪΤΗ (Σεμπαστιέν Μινιέ): Πλάσιντ, Άρκους, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς, Ντουβέρν, Μπελεγκάρντ (81΄ Ετιέν), Ζαν Ζακ, Πρόβιντενς (71΄ Ζοζέφ), Κάσιμιρ (63΄ Ντέεντσον), Πιερό

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