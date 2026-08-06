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06.08.2026 08:25

Μελέτης Ηλίας: «Η εξουσία τρελαίνει τον άνθρωπο, τον διαβρώνει – Πολλοί γονείς παρασυρόμαστε από την άσκησή της και ξεφεύγουμε»

06.08.2026 08:25
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Για τις αλλαγές που μπορεί να προκαλέσει η εξουσία στον χαρακτήρα ενός ανθρώπου μίλησε ο Μελέτης Ηλίας, επισημαίνοντας ότι αυτή μπορεί να υπάρξει και εντός της οικογένειας, ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!, με αφορμή την καλλιτεχνική σύμπραξη με τη Λένα Παπαληγούρα το φετινό καλοκαίρι, ο ηθοποιός τόνισε ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους των γονέων ώστε να μη μετατραπεί κάποιος σε «γονέα – τύραννο».

«Νομίζω ότι τον διαβρώνει. Η εξουσία τρελαίνει. Πρέπει να τη διαχειρίζεσαι σοφά, όπως και να αλλάζει χέρια, ώστε εκείνος που έχει τον απόλυτο έλεγχο να καταλαβαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να τη χάσει. Εκ των πραγμάτων υπάρχει εξουσία και στην οικογένεια. Όταν έχεις ανήλικα παιδιά, πρέπει με κάποιο τρόπο να τους επιβάλλεις ότι αυτό που σκέφτεσαι είναι το σωστό, ότι σε συνδυασμό με τον διάλογο, θα επικρατήσει το πιο λογικό. Από εκεί και πέρα, δεν πρέπει να έχεις παρωπίδες, ούτε να είσαι απόλυτος στις απόψεις σου. Πρέπει να ακούσεις τον άλλον, να καταλάβεις τον αντίλογο και να βρεις έναν έξυπνο τρόπο ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Διαφορετικά γίνεσαι ένας οικογενειάρχης – τύραννος» είπε και πρόσθεσε:

«Έχει συμβεί και σε μένα -έστω ασυναίσθητα- πολλές φορές, και άλλες προσπαθώ να το μετριάσω. Θεωρώ ότι πολλοί γονείς παρασυρόμαστε από την άσκηση εξουσίας και ξεφεύγουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εκεί πρέπει να κάνεις κάποια βήματα πίσω. Να καταλάβεις ότι έχεις απέναντι σου ανθρώπους που μπορεί να είναι σε μικρότερη ηλικία αλλά έχουν έναν ενθουσιασμό που δεν είναι αμελητέος. Πρέπει να σκεφτούμε, να ακούσουμε τον συνομιλητή μας και να λάβουμε υπόψη μας και τον έτερο γονέα. Χρειάζεται να βρίσκεις έξυπνες λύσεις»

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ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 10:34
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