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06.08.2026 09:29

Ελένη Φιλίνη: «Θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ και με την παρουσίαση»

06.08.2026 09:29
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Για την αγάπη της τόσο για το θέατρο όσο και για την τηλεόραση μίλησε η Ελένη Φιλίνη, επισημαίνοντας ότι η υποκριτική είναι κάτι που ανέκαθεν της έδινε χαρά, με το τραγούδι όμως το κοινό βλέπει τον εαυτό της και αυτό είναι κάτι ακόμα πιο ιδιαίτερο.

Σε συνέντυξή της στο περιοδικό Λοιπόν, με αφορμή την θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει αυτό το καλοκαίρι, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η παρουσίαση είναι κάτι που την ενδιαφέρει εξίσου και δεν θα υποδεχόταν με μεγάλη χαρά μια αντίστοιχη πρόταση.

«Ξεκίνησα από τον χορό, όμως πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι το θέατρο ήταν αυτό που πραγματικά με εξέφραζε. Για μένα ήταν πάντα μια μορφή ψυχοθεραπείας, ένας τρόπος να εκφράζομαι και να απελευθερώνομαι. Ήταν μια εσωτερική ανάγκη που είχα από παιδί. Θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι πολυδιάστατος. Θέατρο, χορός και τραγούδι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Το τραγούδι όμως έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί εκεί ο κόσμος βλέπει την πραγματική Ελένη Φιλίνη. Στο θέατρο και στην τηλεόραση υποδύομαι έναν ρόλο, ενώ στη σκηνή, όταν τραγουδάω, είμαι ο εαυτός μου και αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο» είπε αρχικά.

«Θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ και με την παρουσίαση. Είναι κάτι που έχω αγαπήσει πολύ και μου έχει χαρίσει όμορφες εμπειρίες. Το “Τύχη και γνώσεις” στην ΕΡΤ και αργότερα το “Super Bingo” στην Κύπρο ήταν δυο σταθμοί που θυμάμαι με μεγάλη χαρά. Το live πρόγραμμα, η επαφή με τον κόσμο και τους καλεσμένους, όλης αυτή η ζωντάνια είναι κάτι που μου λείπει. Αν ερχόταν σήμερα μια πρόταση με ενδιαφέρον περιεχόμενο, θα την άκουγα με πολύ μεγάλη χαρά» πρόσθεσε.

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