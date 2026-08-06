Το μήνυμα Δένδια για τα έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο

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«Έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω ως Υπουργός Εξωτερικών, με τον τότε ομόλογό μου Σάμεχ Σούκρι.
Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον, στέλνοντας το μήνυμα ότι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς.»
Αυτό τόνισε να ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.
Έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης #ΑΟΖ με την Αίγυπτο, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω ως Υπουργός Εξωτερικών, με τον τότε ομόλογό μου Σάμεχ Σούκρι.
Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον, στέλνοντας το μήνυμα ότι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας… pic.twitter.com/9UmqIs1oTh— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 6, 2026
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