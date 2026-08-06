search
ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 10:35
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.08.2026 10:23

Το μήνυμα Δένδια για τα έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο

06.08.2026 10:23
dendias-vouli-456

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω ως Υπουργός Εξωτερικών, με τον τότε ομόλογό μου Σάμεχ Σούκρι.

Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον, στέλνοντας το μήνυμα ότι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς.»

Αυτό τόνισε να ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε τους πολίτες στην ησυχία τους

Νέα βολή Αυγερινού: Σχεδόν ολόκληρο το κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός Ελπίδας για τη Δημοκρατία

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της Meridiam – Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε απειλή (video)

aftokinito_adaptive-cruise-control_0608_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Cruise control ή πόδι στο γκάζι – Ποιο καίει λιγότερο

dendias-vouli-456
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Δένδια για τα έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο

patoulidou-nikolaou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Πατουλίδου για τα 34 από το θαύμα της Βαρκελώνης: Αν μπορούσα να περνούσα το μετάλλιο στους μαχητές της ζωής»

metlen mytilinaios
BUSINESS

METLEN: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις εξαμήνου 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salata-new
ΥΓΕΙΑ

Το συστατικό στη σαλάτα που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

gyros-gallias-gynaikon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντοπαρισμένα σουτιέν»: Σάλος με τον Γύρο Γαλλίας γυναικών όπου οι αθλήτριες έκαναν… αυξητική σε στηθόδεσμο για να κερδίσουν ταχύτητα

kalimera-ellada-new
MEDIA

«Καλημέρα Ελλάδα»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο (Video)

vithos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Σκάφος αναψυχής λεηλατούσε τον βυθό του Αιγαίου - Κατασχέθηκαν κοράλλια αξίας 800.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 10:34
papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της Meridiam – Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε απειλή (video)

aftokinito_adaptive-cruise-control_0608_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Cruise control ή πόδι στο γκάζι – Ποιο καίει λιγότερο

dendias-vouli-456
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Δένδια για τα έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο

1 / 3