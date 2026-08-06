Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του – «Τα πρώτα γενέθλια χωρίς εσένα» (Video)

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Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ο οποίος σε μια ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, τον περασμένο Αύγουστο.

Τα πρώτα γενέθλια χωρίς τον πατέρα του -τόνισε- δεν είναι γιορτή. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνο στις 00:01 για να του ευχηθεί, πρόσθεσε στο συγκινητικό κείμενό του.

Αφορμή γι’ αυτό στάθηκαν τα γενέθλια του γνωστού δημοσιογράφου και παρουσιαστή του OPEN από τα οποία, ωστόσο, απουσιάζει για πρώτη φορά ο πολυαγαπημένος του πατέρας, Δημήτρης που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο. «Μου χρωστάς μια επίσκεψη. Εις το επανιδείν» καταλήγει.

«Όλες οι γιορτές χωρίς εσένα, είναι σαν να μην είναι γιορτές. Χαρά μπορεί να έχουν, αλλά γιορτές δεν είναι. Έτσι και τα γενέθλιά μου τα φετινά. Τα πρώτα που δεν θα με πάρεις τηλέφωνο στις 00:01 και η πρώτη φορά δεν θα συντονίσεις πότε θα σβήσουμε την οικογενειακή τούρτα μαμά και γιος. Οι… 46 πρώτες τούρτες ήταν τόσο ευτυχισμένες που κι αν δεν ξανασβήσω ποτέ, πάλι θα ‘χω χαρά και φωτογραφίες για δυο ζωές. Μου χρωστάς μια επίσκεψη. Εις το επανιδείν» έγραψε χαρακτηριστικά.

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