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ΘΕΑΤΡΟ

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06.08.2026 09:56

«Πολίτες β’ κατηγορίας» του Brian Friel: Επιστρέφει στο θέατρο Τζένη Καρέζη – Σε σκηνοθεσία Τζένης Κόλλια

06.08.2026 09:56
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Μετά την επιτυχημένη πορεία της κατά την περσινή σεζόν και τις διθυραμβικές κριτικές, η παράσταση «πολίτες β’ κατηγορίας» του Brian Friel ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη από 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες μόνο παραστάσεις.

Τρεις καθημερινοί άνθρωποι, παγιδεύονται κατά λάθος στο Δημαρχείο της πόλης τους, μετά από μια διαδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξελίχθηκε σε βίαιη και αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία και τον στρατό. Μέσα σε λίγη ώρα μοιράζονται φόβους, εξομολογήσεις και την δική τους καθαρή αλήθεια.

Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες. Οι θεατές θα δουν την αλήθεια…

Οι «πολίτες β΄ κατηγορίας» του Brian Friel έρχονται, ως μια ωμή καυστική ματιά πάνω στη βία της εξουσίας και στην βολική κατασκευή «ενόχων». Πιο επίκαιρο από ποτέ, το έργο φωτίζει την σύγκρουση ανάμεσα στην ανθρώπινη αλήθεια και την πολιτική αφήγηση. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κυνισμού και μετατρέπει μια ιστορική τραγωδία σε καθρέφτη του σήμερα.

Μια αιχμηρή υπενθύμιση για το δικαίωμα στην ελευθερία, σχεδόν 50 χρόνια μετά, στην ίδια σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη. Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα της Ματωμένης Κυριακής (Βloody Sunday) στο Derry της Ιρλανδίας το 1972.

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στον Κώστα Καζάκο, που μέχρι την τελευταία του πνοή, πίστευε στην δύναμη του ανθρώπου.

Συντελεστές

  • Μετάφραση: Μιχάλης Σιώνας
  • Δραματουργική επεξεργασία: Τζένη Κόλλια, Μιχάλης Σιώνας
  • Σκηνοθεσία: Τζένη Κόλλια
  • Σκηνικά – Κοστούμια: Πάρις Μέξης
  • Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
  • Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος
  • Τραγούδια παράστασης: BAILDSA
  • Sound design: Γιώργος Βασίλας
  • Video: Χάρης Πάλλας
  • Φωτογραφία: Δομνίκη Μητροπούλου

Παίζουν: Νέστωρ Κοψιδάς, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννης Λατουσάκης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Αργύρης Λάμπρου, Τίτος Μακρυγιάννης

Πληροφορίες:

  • Θέατρο Τζένη Καρέζη (Ακαδημίας 3, Αθήνα)
  • Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026
  • Κάθε  Δευτέρα στις 20.00 & Τρίτη στις 21.00

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ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 10:34
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