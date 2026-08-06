«Άδειασαν» τα αμερικανικά οπλοστάσια: Σύγκρουση Τραμπ–Χέγκσεθ για τους πυραύλους

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση σχετικά με τις σοβαρές ελλείψεις αμερικανικών πυρομαχικών που περιορίζουν τις στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν.

Οι ελλείψεις σε κατευθυνόμενους πυραύλους και αναχαιτιστικά συστήματα έχουν μειώσει τα αποθέματα, αναγκάζοντας τις αμερικανικές δυνάμεις να επανεξετάζουν προσεκτικά κάθε στρατιωτική εμπλοκή.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα οπλισμού επηρεάζει επίσης την ικανότητα υποστήριξης της Ουκρανίας, ενώ η πλήρης αναπλήρωση των αμερικανικών αποθεμάτων εκτιμάται πως θα απαιτήσει αρκετά χρόνια παραγωγής.

Ο Χέγκσεθ ζήτησε πρόσθετη χρηματοδότηση 58 δισ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών, ωστόσο το αμυντικό νομοσχέδιο αντιμετωπίζει εμπόδια λόγω αντιδράσεων από το Κογκρέσο.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο διέψευσαν κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί εσωτερικών συγκρούσεων και παραπλάνησης του Προέδρου.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έντονη αντιπαράθεση φέρεται να σημειώθηκε στο Καμπ Ντέιβιντ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, με αφορμή τις σοβαρές ελλείψεις πυρομαχικών που περιορίζουν τις στρατιωτικές επιλογές της Ουάσινγκτον απέναντι στο Ιράν.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τη συνομιλία και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στη «Washington Post», ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε εξηγήσεις, υποστηρίζοντας ότι πίστευε πως το πρόβλημα των αποθεμάτων «είχε διορθωθεί».

Οι ελλείψεις φρενάρουν νέες επιθέσεις

Οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στους κατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και στους αναχαιτιστικούς πυραύλους αεράμυνας.

Οι ελλείψεις αυτές φέρονται να αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους ο Τραμπ απέφυγε να εγκρίνει νέες μαζικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε διατάξει και στη συνέχεια ακυρώσει «τη μεγαλύτερη επίθεση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», εν αναμονή νέων διαπραγματεύσεων για τα Στενά του Ορμούζ.

Παρότι έχουν ανακοινωθεί νέες συμφωνίες παραγωγής, η κατασκευή κρίσιμων πυραύλων, όπως οι Patriot, μπορεί να χρειαστεί έως και δύο χρόνια.

Χιλιάδες πυραύλοι χρησιμοποιήθηκαν

Μόνο κατά τον πρώτο μήνα των συγκρούσεων, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν:

Περισσότερους από 850 πυραύλους cruise Tomahawk

Περισσότερους από 1.000 πυραύλους Patriot και THAAD

Περισσότερους από 1.300 τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το απόθεμα των ATACMS έχει περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε πρακτικά να μην υπάρχουν διαθέσιμα βλήματα.

Επιπτώσεις και στην Ουκρανία

Η έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων επηρεάζει και την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις στην αεράμυνά της, χωρίς πολλές δυνατότητες αναπλήρωσης από τα δυτικά αποθέματα.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις εισερχόμενες απειλές, εξετάζοντας πλέον πιο προσεκτικά την κατεύθυνση, τον πιθανό στόχο και τη σοβαρότητα κάθε επίθεσης πριν χρησιμοποιήσουν αναχαιτιστικό πύραυλο.

Ο Χέγκσεθ φέρεται να κατηγόρησε τον αναπληρωτή του

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Χέγκσεθ φέρεται να υπερασπίστηκε τον εαυτό του και να επέρριψε ευθύνες στον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας, Στίβεν Φάινμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενημερώσει πλήρως τον πρόεδρο.

Η συνομιλία ανέδειξε την αυξανόμενη δυσαρέσκεια του Τραμπ απέναντι στον υπουργό Άμυνας, ο οποίος ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Διαψεύσεις από Λευκό Οίκο και Πεντάγωνο

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε τις πληροφορίες «100% ψευδείς», τονίζοντας ότι ο Τραμπ έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χέγκσεθ.

Το Πεντάγωνο επίσης διέψευσε ότι ο υπουργός Άμυνας παραπλάνησε τον πρόεδρο ή κατηγόρησε τον Φάινμπεργκ.

Αδιέξοδο μετά από πέντε μήνες πολέμου

Περισσότερους από πέντε μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Μέχρι στιγμής:

18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί

Εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά

Αυξάνονται οι φόβοι για τις οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή

Αίτημα για 58 δισ. ευρώ

Ο Χέγκσεθ και η στρατιωτική ηγεσία έχουν ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 67 δισ. δολαρίων, περίπου 58 δισ. ευρώ, για την κάλυψη του κόστους του πολέμου και την αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Το συνολικό αίτημα της κυβέρνησης για τον επόμενο αμυντικό προϋπολογισμό φτάνει τα 1,5 τρισ. δολάρια, περίπου 1,3 τρισ. ευρώ, αλλά το σχέδιο έχει μπλοκάρει λόγω αντιδράσεων των Δημοκρατικών.

Θα χρειαστούν χρόνια για την αναπλήρωση

Από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 7 Απριλίου, οι ΗΠΑ έπληξαν περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν και αναχαίτισαν πάνω από 8.500 ιρανικά πυρομαχικά ή drones.

Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη χρησιμοποιήσει περισσότερο από το ένα τέταρτο των διαθέσιμων αναχαιτιστικών THAAD το καλοκαίρι του 2025.

Παρά τις νέες συμφωνίες με την αμυντική βιομηχανία, ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν χρόνια για την πλήρη αποκατάσταση των αποθεμάτων, καθώς απαιτούνται συμβάσεις, χρηματοδότηση από το Κογκρέσο και μεγάλοι χρόνοι παραγωγής.

Διαβάστε επίσης:

Χιροσίμα: 81 χρόνια από τη μέρα που το «Enola Gay» σκόρπισε τον πυρηνικό όλεθρο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έξι νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Μπαλακλία και Σούμι – Δεκάδες τραυματίες

Συναγερμός στον αέρα: Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Τραμπ πλησίασε επικίνδυνα επιβατικό αεροπλάνο