«Άδειασαν» τα αμερικανικά οπλοστάσια: Σύγκρουση Τραμπ–Χέγκσεθ για τους πυραύλους

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Έντονη αντιπαράθεση φέρεται να σημειώθηκε στο Καμπ Ντέιβιντ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, με αφορμή τις σοβαρές ελλείψεις πυρομαχικών που περιορίζουν τις στρατιωτικές επιλογές της Ουάσινγκτον απέναντι στο Ιράν.
Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τη συνομιλία και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στη «Washington Post», ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε εξηγήσεις, υποστηρίζοντας ότι πίστευε πως το πρόβλημα των αποθεμάτων «είχε διορθωθεί».
Οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στους κατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και στους αναχαιτιστικούς πυραύλους αεράμυνας.
Οι ελλείψεις αυτές φέρονται να αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους ο Τραμπ απέφυγε να εγκρίνει νέες μαζικές επιθέσεις κατά του Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε διατάξει και στη συνέχεια ακυρώσει «τη μεγαλύτερη επίθεση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», εν αναμονή νέων διαπραγματεύσεων για τα Στενά του Ορμούζ.
Παρότι έχουν ανακοινωθεί νέες συμφωνίες παραγωγής, η κατασκευή κρίσιμων πυραύλων, όπως οι Patriot, μπορεί να χρειαστεί έως και δύο χρόνια.
Μόνο κατά τον πρώτο μήνα των συγκρούσεων, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν:
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το απόθεμα των ATACMS έχει περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε πρακτικά να μην υπάρχουν διαθέσιμα βλήματα.
Η έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων επηρεάζει και την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις στην αεράμυνά της, χωρίς πολλές δυνατότητες αναπλήρωσης από τα δυτικά αποθέματα.
Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις εισερχόμενες απειλές, εξετάζοντας πλέον πιο προσεκτικά την κατεύθυνση, τον πιθανό στόχο και τη σοβαρότητα κάθε επίθεσης πριν χρησιμοποιήσουν αναχαιτιστικό πύραυλο.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Χέγκσεθ φέρεται να υπερασπίστηκε τον εαυτό του και να επέρριψε ευθύνες στον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας, Στίβεν Φάινμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενημερώσει πλήρως τον πρόεδρο.
Η συνομιλία ανέδειξε την αυξανόμενη δυσαρέσκεια του Τραμπ απέναντι στον υπουργό Άμυνας, ο οποίος ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε τις πληροφορίες «100% ψευδείς», τονίζοντας ότι ο Τραμπ έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χέγκσεθ.
Το Πεντάγωνο επίσης διέψευσε ότι ο υπουργός Άμυνας παραπλάνησε τον πρόεδρο ή κατηγόρησε τον Φάινμπεργκ.
Περισσότερους από πέντε μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.
Μέχρι στιγμής:
Ο Χέγκσεθ και η στρατιωτική ηγεσία έχουν ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 67 δισ. δολαρίων, περίπου 58 δισ. ευρώ, για την κάλυψη του κόστους του πολέμου και την αναπλήρωση των αποθεμάτων.
Το συνολικό αίτημα της κυβέρνησης για τον επόμενο αμυντικό προϋπολογισμό φτάνει τα 1,5 τρισ. δολάρια, περίπου 1,3 τρισ. ευρώ, αλλά το σχέδιο έχει μπλοκάρει λόγω αντιδράσεων των Δημοκρατικών.
Από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 7 Απριλίου, οι ΗΠΑ έπληξαν περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν και αναχαίτισαν πάνω από 8.500 ιρανικά πυρομαχικά ή drones.
Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη χρησιμοποιήσει περισσότερο από το ένα τέταρτο των διαθέσιμων αναχαιτιστικών THAAD το καλοκαίρι του 2025.
Παρά τις νέες συμφωνίες με την αμυντική βιομηχανία, ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν χρόνια για την πλήρη αποκατάσταση των αποθεμάτων, καθώς απαιτούνται συμβάσεις, χρηματοδότηση από το Κογκρέσο και μεγάλοι χρόνοι παραγωγής.
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