Κεφαλονιά: Προφυλακιστέος ο 44χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση

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Στις φυλακές Πατρών αναμένεται να οδηγηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Κυριακή για εμπρησμό από πρόθεση στην Κεφαλονιά, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πάστρα το προηγούμενο βράδυ.

Ο 44χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι να οριστεί δικάσιμος.

Την προανακριτική διαδικασία για τη φωτιά που εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών στο νησί, διενήργησε το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κεφαλονιάς.

Η φωτιά, όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr, κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα στα νοτιοανατολικά του νησιού.

Σύμφωνα την μέχρι τώρα έρευνα, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με χρήση γυμνής φλόγας. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση.

Όπως έγινε γνωστό από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και είχε καταδικαστεί, εκτίοντας ποινή για συναφείς πράξεις.

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