Αύγουστος χωρίς εκπλήξεις: Ελεγχόμενα μελτέμια, γεμάτος ήλιος και «ανάσες» στα ορεινά

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Το φετινό καλοκαίρι συνεχίζει να εξελίσσεται ομαλά και χωρίς ακρότητες, με τον Αύγουστο να διατηρεί τις ιδανικές συνθήκες τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις, όσο και για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Ο ήλιος παραμένει ο κύριος πρωταγωνιστής στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε απόλυτα ανεκτά επίπεδα.

Αίθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Τα μελτέμια θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ενίσχυση τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα πνέουν έως 5 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά και το Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν μέτριας έντασης από διάφορες διευθύνσεις, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία και την Κεντρική Μακεδονία ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς. Στις Κυκλάδες το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές οι συνθήκες θα διατηρηθούν αισθητά πιο δροσερές.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται αίθριος και ηλιόλουστος καιρός. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά του νομού φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό οι άνεμοι θα είναι ηπιότεροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα ανατολικά παραθαλάσσια.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πιο πυκνές στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα πνέει ασθενής θαλάσσια αύρα από νότιες διευθύνσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Η προοπτική της Παρασκευής

Την Παρασκευή η αστάθεια στα ηπειρωτικά αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές το σκηνικό διατηρείται άκρως καλοκαιρινό, με το μελτέμι να παραμένει διαχειρίσιμο, τη ζέστη σε ανεκτά επίπεδα και τον ήλιο να κυριαρχεί, προσφέροντας εξαιρετικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα.

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