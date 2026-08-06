Podcast – Βαγγέλης Γιαννίσης: «Ζητάμε αναγνώριση, αποδοχή και αγάπη μέσα από τα like του κινητού»

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Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο το καινούριο αστυνομικό μυθιστόρημα του Βαγγέλη Γιαννίση με τίτλο «Block Delete». Με αυτή την αφορμή, ο συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr.

Στο «Block Delete», ο Βαγγέλης Γιαννίσης τοποθετεί τη δράση στον χώρο των social media, όπου η ταυτότητα είναι εύθραυστη, η εικόνα αντικαθιστά την πραγματικότητα και το κυνήγι της αναγνώρισης μπορεί να οδηγήσει στα πιο σκοτεινά μονοπάτια. Στο μυθιστόρημα αυτό, η κεντρική ιδέα είναι ότι, αν κάποτε μας ακολουθούσε κάποιος άγνωστος, θα φωνάζαμε βοήθεια· σήμερα, όλοι πασχίζουν να αποκτήσουν ακόλουθους. Σχετικά με την υπόθεση και την κεντρική ηρωίδα του βιβλίου, εδώ η Χριστίνα δουλεύει ως πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων και ονειρεύεται να γίνει διάσημη ινφλουένσερ. Όταν ανακαλύπτει ένα ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες της, η εμμονή της να βρει ποιος ευθύνεται θα την εξωθήσει στα άκρα. Και όταν εντοπίζεται το πτώμα μιας γυναίκας, η Χριστίνα θα βρεθεί στο μέσο των ερευνών. Ο αστυνόμος Μιχαηλίδης αναλαμβάνει την εξιχνίαση της δολοφονίας και σύντομα η Χριστίνα θα γίνει η δική του εμμονή. Μόνο που, σε αυτό το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, δεν υπάρχουν νικητές, μόνο χαμένοι.

Ο συγγραφέας μίλησε ακόμη και για το πραγματικό γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για να γράψει αυτό το αστυνομικό μυθιστόρημα. Όλα ξεκίνησαν από ένα στόρι στο Instagram που είδε και έλεγε: «Παιδιά, SOS, ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες μου. Κάντε report να πέσει». Είπε, λοιπόν, ότι ξαφνικά συνειδητοποίησε πως αυτό δεν ήταν το πρώτο στόρι για κλοπή φωτογραφιών που έβλεπε τον τελευταίο καιρό και ενστικτωδώς σκέφτηκε πως από αυτή την αφορμή θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα ωραίο ψυχολογικό θρίλερ. Βέβαια, από τη συζήτησή μας δεν έλειψε και η αναφορά του στην εισβολή των social media στη ζωή μας και την επίδραση την οποία έχουν. Μάλιστα, χαρακτηριστικά είπε ότι σήμερα ζητάμε αναγνώριση, αποδοχή και αγάπη μέσα από τα like του κινητού μας. Κλείνοντας, έκανε τη διαπίστωση ότι δεν έχουμε ακόμη λάβει απάντηση στο ερώτημα «Τι τελικά είναι τα social;». Είναι ένα φαινόμενο που ακόμα εξελίσσεται και εμείς το παρατηρούμε.

Ο Βαγγέλης Γιαννίσης είναι συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας, σεναριογράφος και μεταφραστής. Το έργο του έχει μελετηθεί στο πρόγραμμα DETECt της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 2024 επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελευσίνα με ένα διήγημα στην ανθολογία ULYSSES European Odyssey. Η αστυνομική σειρά «Το δίχτυ», σε σενάριο του ίδιου και σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη, προβλήθηκε σε δύο κύκλους από την ΕΡΤ.

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