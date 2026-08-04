Podcast – Γιώργος Βάλαρης: «Ένας νέος θεατρικός χώρος πρέπει να γεννά ιδέες και να τις μετατρέπει σε πράξη»

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Στην καρδιά της θεατρικής Αθήνας, στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής 3 και Ακαδημίας, ένας χώρος με τη δική του διαδρομή στην ιστορία της πόλης αποκτά μια νέα ταυτότητα.

Το Θέατρο «Έργον» σηκώνει αυλαία για πρώτη φορά φέτος το φθινόπωρο και εγκαινιάζει τη λειτουργία του ως ένας σύγχρονος θεατρικός χώρος 300 θέσεων, για να στεγάσει το καλλιτεχνικό όραμα του ιδρυτή του, σκηνοθέτη και θεατρικού παραγωγού Γιώργου Βάλαρη. Με αυτή την αφορμή, μίλησε στο topontiki.gr.

Ο σκηνοθέτης είπε ότι φιλοδοξεί να αφήσει ένα διακριτό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, μέσα από ένα ρεπερτόριο που κινείται ανάμεσα στο σύγχρονο παγκόσμιο θέατρο, τη μουσική, τις υβριδικές σκηνικές φόρμες, τις νέες δραματουργίες και τις διεθνείς συνεργασίες. Σχετικά με την αισθητική, αυτή θα χαρακτηρίζεται από σκοτεινή κομψότητα και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Το «Έργον» αντλεί έμπνευση από τον σύγχρονο ευρωπαϊκό μινιμαλισμό και τη γεωμετρία της σκηνής, επιδιώκοντας να διαμορφώσει μια ενιαία, σχεδόν τελετουργική θεατρική εμπειρία. Τόνισε επίσης ότι ένας νέος θεατρικός χώρος πρέπει να γεννά ιδέες και να τις μετατρέπει σε πράξη.

Σχετικά με το πρόγραμμα της επερχόμενης θεατρικής σεζόν, είπε ότι η πρώτη περίοδος του θεάτρου «Έργον», τον Οκτώβριο του 2026, σηματοδοτείται από δύο σημαντικές παραγωγές με κοινό θεματικό άξονα «Η θέση της γυναίκας από την παράδοση στη σύγχρονη πραγματικότητα», οι οποίες θα παρουσιάζονται εναλλασσόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η κορυφαία τραγωδός Λυδία Κονιόρδου επιστρέφει σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, με την αναβίωση της εμβληματικής «Φόνισσας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και τη σκηνοθετική υπογραφή του Σωτήρη Χατζάκη, οκταμελή θίασο και ζωντανή μουσική επί σκηνής. Παράλληλα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, μετά την πρώτη τους επιτυχημένη τηλεοπτική συνεργασία, συναντά ξανά —αυτή τη φορά στο θέατρο— την Ευαγγελία Μουμούρη στο βραβευμένο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου «Μια κανονική μέρα», έναν σύγχρονο γυναικείο μονόλογο που φωτίζει, μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη και αισιόδοξη σκηνική ανάγνωση, τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Μια εναρκτήρια καλλιτεχνική πρόταση που αποτυπώνει τον προσανατολισμό του νέου θεάτρου: τη συνάντηση της μεγάλης δραματουργικής παράδοσης με τη σύγχρονη σκηνική έκφραση και τον διαρκή διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

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