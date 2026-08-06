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ΕΛΛΑΔΑ

Βάλια Μπαζού ΒΑΛΙΑ ΜΠΑΖΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2450
06/08/2026
06.08.2026 08:00

Βαρύτατες οι ευθύνες για τη φωτιά στην Πάρο – Η διάλυση της ανακύκλωσης, η κακοδιαχείριση του ΧΥΤΑ και το αδιέξοδο

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2450
06/08/2026
06.08.2026 08:00
fwtia-paros
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η πυρκαγιά που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Πάρου ξεκίνησε από ανακυκλώσιμα υλικά που είχαν αποθηκευτεί εντός του χώρου.
  • Η συσσώρευση των υλικών αυτών κατέστη αναγκαία μετά την αποχώρηση της εταιρείας WATT Α.Ε. από τη διαχείριση της ανακύκλωσης τον Απρίλιο του 2026.
  • Την ευθύνη για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ φέρει ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος είχε αναθέσει τη διαχείριση του χώρου στην εταιρεία WATT μέσω συμβάσεων.
  • Παρά τις απαγορεύσεις, η εναπόθεση των ανακυκλώσιμων υλικών στον ΧΥΤΑ πραγματοποιούνταν με τη γνώση του διαχειριστή και του αρμόδιου φορέα πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

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Η μεγάλη καταστροφή στην Πάρο, όπου έγιναν στάχτη, περίπου, 12.000 στρέμματα, είναι ο ορισμός του «οργανωμένου» χάους που επικρατεί στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και της ανακύκλωσης. Διότι, ενώ υπάρχουν υπεύθυνοι για όλες τις φάσεις της διαχείρισης των απορριμμάτων, με την πρώτη στραβή στη «βάρδιά» τους αρχίζει η επιχείρηση αποποίησης ευθυνών.

Αυτό βλέπουμε να ξεδιπλώνεται και στην περίπτωση της καταστροφικής φωτιάς στην Πάρο, που ξεκίνησε από τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ της Πάρου και συγκεκριμένα από προς ανακύκλωση υλικά που είχαν μεταφερθεί εντός της χωματερής. Και είχαν μεταφερθεί εντός της χωματερής γιατί η εταιρεία που είχε αναλάβει την ανακύκλωση, η WATT Α.Ε., είχε αποχωρήσει. Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που έχει και τη διαχείριση του ΧΥΤΑ.

● Ποιος, όμως, έχει την ευθύνη;

Ποιοι αδράνησαν εν μέσω τουριστικής περιόδου, που είναι συνώνυμη με την αύξηση και των αστικών σκουπιδιών και των προς ανακύκλωση συσκευασιών;

Το «Ποντίκι» θα προσπαθήσει να ρίξει φως στην υπόθεση μέσα από στοιχεία και έγγραφα.

Ποιος έχει την ευθύνη για τον ΧΥΤΑ

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Πάρου Κωνσταντίνο Μπιζά, από το 2021 η διαχείριση του ΧΥΤΑ του νησιού παραδόθηκε στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Νοτίου Αιγαίου.

Το πρωτόκολλο παράδοσης που παρουσιάζει το «Π» υπεγράφη στις 26 Μαρτίου 2021 από τον τότε δήμαρχο Πάρου Μάρκο Κωβαίο και τον τότε – αλλά και σημερινό – περιφερειάρχη Γεώργιο Χατζημάρκο, ως εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου. Το πρωτόκολλο προβλέπει την παραλαβή από τον ΦΟΔΣΑ της κινητής και ακίνητης περιουσίας του πρώην ΣΥΔΙΣΑΠΑ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντίπαρου).

ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026Λήψη

Ποιος διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ Πάρου

Οι ΦΟΔΣΑ έχουν την κεντρική ευθύνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η διαχείριση των ΧΥΤΑ γίνεται με αναθέσεις μέσω διαγωνισμών.

Στην περίπτωση της Πάρου, από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου διενεργήθηκε διαγωνισμός το 2024 με αντικείμενο τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Πάρου και εργασίες επαύξησης της χωρητικότητάς του. Στον διαγωνισμό κατέθεσε προσφορά μόνο μία εταιρεία, η WATT Α.Ε., στην οποία κατακυρώθηκε το έργο, με τη σύναψη της συμφωνίας να υπογράφεται στις 30 Δεκεμβρίου του 2024.

Η διάρκεια της σύμβασης ήταν για έναν χρόνο και το τίμημα με ΦΠΑ ήταν 727.260 ευρώ. Τον Ιούνιο του 2025 έγινε η πρώτη τροποποίηση της σύμβασης και προστέθηκε ποσό 212.847 (με ΦΠΑ), με την αιτιολογία της ανάγκης συμπληρωματικών εργασιών για τη διευθέτηση των υφιστάμενων απορριμμάτων και την επέκταση του κυττάρου μεταβατικής διαχείρισης.

Στη συνέχεια, ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου προχώρησε και σε δύο επιμέρους συμβάσεις με την ίδια εταιρεία για τον ΧΥΤΑ Πάρου. Η πρώτη ύψους 36.704 ευρώ (με ΦΠΑ) έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2026 και η δεύτερη έναντι ποσού 37.200 ευρώ (με ΦΠΑ) στις 29 Απριλίου 2026.

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου στις 22 Ιουνίου 2026, περίπου 36 ημέρες πριν από το ξέσπασμα της φωτιάς στη χωματερή της Πάρου, υπέγραψε με την WATT Α.Ε. νέα σύμβαση εξαετούς λειτουργίας έναντι 8.822.468 ευρώ (με ΦΠΑ).

ΕΓΓΡΑΦΟ WATT ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΥΛήψη

Γιατί σταμάτησε η ανακύκλωση στην Πάρο

Όπως προκύπτει από το έγγραφο που παρουσιάζει το «Π», η εταιρεία WATT Α.Ε., ενημέρωσε στις 30 Μαρτίου 2026 την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) – οι γνωστοί μπλε κάδοι – και τον Δήμο Πάρου με κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου ότι σταματά να διαχειρίζεται τα δημοτικά απόβλητα συσκευασίας, καθώς η διαχείρισή τους «είναι από καιρού οικονομικά ασύμφορη».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή της εταιρείας WATT, που υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος Αθανάσιος Κατρής, προς την ΕΕΑΑ, η εταιρεία θα εκτελούσε το έργο μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΥΤΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021Λήψη

Πού πήγαιναν τα προς ανακύκλωση υλικά μετά την αποχώρηση της εταιρείας

Ο Δήμος Πάρου βρέθηκε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου να μην έχει πού να πάει τα προς ανακύκλωση υλικά μετά την αποχώρηση της ιδιωτικής εταιρείας.

● Στις 15 Απριλίου 2026 ο δήμαρχος στέλνει επιστολή στην ΕΕΑΑ με θέμα την αποχώρηση της WATT A.E. και ζητά ενημέρωση για το εάν θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η συνεργασία με τους μπλε κάδους.

● Στις 21 Απριλίου 2026 η ΕΕΑΑ απαντά ότι, εάν δεν βρεθούν άλλοι ενδιαφερόμενοι για τη μίσθωση του χώρου και την επαναλειτουργία της τοπικής εγκατάστασης μεταφόρτωσης, «η μόνη λύση θα είναι η μεταφορά της συλλογής μπλε κάδου σε ΚΔΑΥ της Αττικής με ευθύνη και μέριμνα του δήμου σας».

● Τελικά, στις 20 Ιουλίου 2026 υπογράφεται σύμβαση συνεργασίας ΕΕΑΑ – Δήμου Πάρου με ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027 και τη μεταφορά των υλικών συσκευασίας στην Αθήνα.

Μέχρι τότε, όμως, τα προς ανακύκλωση υλικά έπρεπε κάπου να πηγαίνουν για να μην «πνιγεί» το νησί. Και έτσι άρχισε η εναπόθεσή τους σε σημείο του ΧΥΤΑ εν γνώσει τόσο του διαχειριστή του χώρου όσο και του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Όλοι το ήξεραν

Εν ολίγοις, όλα τα προβλήματα ήταν σε γνώση και είχαν την ανοχή όλων. Άλλωστε οι τεράστιες ποσότητες των προς ανακύκλωση συσκευασιών δεν κρύβονται. Όπως δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έμπαιναν τα φορτηγά λαθραία στον χώρο και τα άφηναν. Το γνώριζε η ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ, το γνώριζε και ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, που έχει την κεντρική ευθύνη.

Το πιστοποιεί και έγγραφο του ίδιου του φορέα, αλλά βέβαια μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Όπως καταδεικνύει το έγγραφο που παρουσιάζει το «Π», ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου μία ημέρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στον ΧΥΤΑ στέλνει επιστολή στην εταιρεία WATT. Το έγγραφο έχει ημερομηνία 29 Ιουλίου 2026 και θέμα: «Ρύθμιση λειτουργίας της πύλης – ζυγιστηρίου και ελέγχου εισερχόμενων φορτίων στον ΧΥΤΑ Πάρου».

Ο αρμόδιος φορέας δίνει προς την εταιρεία WATT τρεις εντολές και συγκεκριμένα:

● ότι δεν επιτρέπεται η παρουσία ή απασχόληση εργαζομένων του δήμου στον ΧΥΤΑ,

● ότι ο έλεγχος στην πύλη ασκείται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο της λειτουργίας της εγκατάστασης

● και ότι απαγορεύεται η είσοδος και η απόθεση στην εγκατάσταση ογκωδών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Το εάν και σε ποιους θα αποδοθούν ευθύνες για την καταστροφική φωτιά που ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ είναι ευθύνη της Δικαιοσύνης. Το να ισχυρίζονται, όμως, οι καθ’ ύλην αρμόδιοι ότι το θέμα δεν τους ακουμπά είναι προσβολή προς τους πολίτες.

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