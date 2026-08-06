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06.08.2026 09:02

ΠΑΟΚ: Πανέτοιμος για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League κόντρα στην Άντερλεχτ

06.08.2026 09:02
delias paok

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Βάσεις πρόκρισης για τα play off του Europa League προσδοκά να βάλει απόψε (20:45, Open) ο ΠΑΟΚ, υποδεχόμενος την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο «Δικέφαλος» αναζητά ένα σκορ ασφαλείας, το οποίο θα του… ανοίξει τον δρόμο για την επίτευξη του στόχου του, εν όψει του δεύτερου «ραντεβού» των δύο ομάδων, την προσεχή Πέμπτη (13/8) στο Βέλγιο.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League αποκλείοντας, ένα βήμα νωρίτερα, μετά από δύο νίκες, την Ντινάμο Κιέβου (2-3 και 2-0, εκτός και εντός έδρας, αντίστοιχα), ενώ η Άντερλεχτ άφησε πίσω της τη σουηδική Χάμαρμπι (1-1 και 3-1, εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα).

Εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλείσει τους Βέλγους θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ του Europa League τον ηττημένο του ζευγαριού (από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League), Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ.

Αν δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, θα παίξει στα πλέι οφ του Conference League με την Μπραν ή τον Απόλλωνα Λεμεσού (οι Κύπριοι νίκησαν με 1-0 στον πρώτο αγώνα στη Νορβηγία), ενώ ως γνωστόν αν περάσει και αποκλειστεί από τη Λέφσκι Σόφιας ή την Καϊράτ, θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League.

Σημαντικό για τον Αλέσιο Λίσι αποτελεί πως μπορεί να υπολογίζει στα πλάνα του τον Άντριγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι στην προπόνηση της Τρίτης (4/8), το πρόβλημά του, ωστόσο, αποδείχτηκε πως δεν είναι κάτι ανησυχητικό και αναμένεται να έχει θέση στο βασικό σχήμα για το ματς.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Ισπανός, Χουάν Μαρτίνεζ Μουνουέρα, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τούς συμπατριώτες του, Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Μιγκέλ Μαρτίνεζ. Τέταρτος θα είναι ο επίσης Ισπανός Ματέο Μπουσκέτς Φερέρ, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας και Χουάν Σαντάνα.

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