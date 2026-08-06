ΠΑΟΚ: Πανέτοιμος για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League κόντρα στην Άντερλεχτ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Βάσεις πρόκρισης για τα play off του Europa League προσδοκά να βάλει απόψε (20:45, Open) ο ΠΑΟΚ, υποδεχόμενος την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο «Δικέφαλος» αναζητά ένα σκορ ασφαλείας, το οποίο θα του… ανοίξει τον δρόμο για την επίτευξη του στόχου του, εν όψει του δεύτερου «ραντεβού» των δύο ομάδων, την προσεχή Πέμπτη (13/8) στο Βέλγιο.
Ο ΠΑΟΚ έφτασε στον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League αποκλείοντας, ένα βήμα νωρίτερα, μετά από δύο νίκες, την Ντινάμο Κιέβου (2-3 και 2-0, εκτός και εντός έδρας, αντίστοιχα), ενώ η Άντερλεχτ άφησε πίσω της τη σουηδική Χάμαρμπι (1-1 και 3-1, εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα).
Εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλείσει τους Βέλγους θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ του Europa League τον ηττημένο του ζευγαριού (από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League), Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ.
Αν δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, θα παίξει στα πλέι οφ του Conference League με την Μπραν ή τον Απόλλωνα Λεμεσού (οι Κύπριοι νίκησαν με 1-0 στον πρώτο αγώνα στη Νορβηγία), ενώ ως γνωστόν αν περάσει και αποκλειστεί από τη Λέφσκι Σόφιας ή την Καϊράτ, θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League.
Σημαντικό για τον Αλέσιο Λίσι αποτελεί πως μπορεί να υπολογίζει στα πλάνα του τον Άντριγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι στην προπόνηση της Τρίτης (4/8), το πρόβλημά του, ωστόσο, αποδείχτηκε πως δεν είναι κάτι ανησυχητικό και αναμένεται να έχει θέση στο βασικό σχήμα για το ματς.
Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Ισπανός, Χουάν Μαρτίνεζ Μουνουέρα, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τούς συμπατριώτες του, Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Μιγκέλ Μαρτίνεζ. Τέταρτος θα είναι ο επίσης Ισπανός Ματέο Μπουσκέτς Φερέρ, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας και Χουάν Σαντάνα.
Διαβάστε επίσης:
FIFA: Ζήτησε συγγνώμη για το σχέδιο πώλησης δικαιωμάτων – Στηρίζει τον Ινφαντίνο
Conference League: Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 και παίζει την πρόκριση στη Σόφια
Ο Αταμάν τα «έσπασε» στη Σύμη – Βίντεο από τις διακοπές του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.