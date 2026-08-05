Conference League: Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 και παίζει την πρόκριση στη Σόφια

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Με μία εμφάνιση υπό του… μετρίου, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον Γ’ προκριματικό του Conference League και πλέον καλείται το βράδυ της Τρίτης (11/8, 20:30) να φύγει με διπλό απ’ το «Vasil Levski» της Σόφιας για να μείνει «ζωντανός» ο στόχος της Ευρώπης. Ο Γιάγκουσιτς στο 21’ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους», για να ισοφαρίσει ο Ρούσεβ στο 31’ για τη βουλγαρική ομάδα.

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο ματς στο 2’, όταν σε φάση διαρκείας στην άμυνα των Βούλγαρων, το σουτ του Τσιριβέγια κόπηκε πριν τη γραμμή απ’ τον Ντβάλι. Στο 18’ ο Μάγερ είχε ένα καλό σουτ που πέρασε λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Πένια, για να έρθει τρία λεπτά μετά το γκολ των «πράσινων». Από εξαιρετικό «σκάψιμο» της μπάλας του Αντίνο, ο Γιάγκουσιτς που είχε «χώθηκε» στην «καρδιά» της άμυνας της ΤΣΣΚΑ 1948, με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0.

Αντί να πιέσει, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός μετά το γκολ κατέβασε… ταχύτητα και πλην ενός σουτ του Ντε Φράι στο 26’ που απέκρουσε ο Μαρίνοβ, δεν πατούσε πολύ «καλά» μέσα στο γήπεδο. Η βουλγαρική ομάδα άρχισε να… ξεθαρρεύει μέσα στο γήπεδο και στο 31’ από γύρισμα του Κουεγιάρ προς τον Ρούσεβ, ο τελευτταίος πλάσαρε εύστοχα και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε μία προσπάθεια του Ραστόντερ στο 46’ που μπλόκαρε ο Μαρίνοβ, ενώ στο 52’ το σουτ του Γιάγκουσιτς αποκρούστηκε απ’ τον γκολκίπερ της ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Πένια στο 57’ έκανε σπουδαία επέμβαση στο τετ-α-τετ με τον Ρούσεβ που «έτρεξε» κούρσα μισού… γηπέδου, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να προβληματίζει δημιουργικά και να μην φτιάχνει φάσεις απέναντι στη βουλγαρική ομάδα.

Στον αντίποδα, η ΤΣΣΚΑ 1948 ήταν εκείνη που είχε άλλες δύο σημαντικές στιγμές στο 81’ με το σουτ του Ντιαλό που απέκρουσε ο Πένια και το δυνατό βολέ του Γκάσεβιτς στο επόμενο λεπτό που βρήκε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού κι έφυγε άουτ.

Διαιτητής: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)

Κίτρινες: 69’ Τσάπρας – 50’ Κουέγιαρ

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (85’ Κάτρης), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (67’ Τσέριν), Τσιριβέγια, Πελίστρι (60’ Ταμπόρδα), Γιάγκουσιτς (85’ Κοντούρης), Αντίνο (67’ Ζαρουρί), Ραστόντερ.

ΤΣΣΚΑ 1948 (Αλεξάνταρ Αλεξάντροβ): Μαρίνοβ, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουεγιάρ (74’ Φράνκο), Ζεμζέμι, Ρούσεβ, Μάγερ, Α. Ίλιεβ (67’ Ντιαλό).

*Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας την πατρίδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Conference League έχουν ως εξής:

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

Άουντα (Λετονία)-Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) 1-0

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Μπραν (Νορβηγία)-Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 0-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (Βουλγαρία) 1-1

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026

Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)-Βαντούζ (Λιχτενστάιν) 18:00

Ελσίνκι (Φινλανδία)-Μάδεργουελ (Σκωτία) 19:00

Γιάμπλονετς (Τσεχία)-RFS (Λετονία) 19:00

Νόα (Αρμενία)-Σιόν (Ελβετία) 19:00

Πάιντε (Εσθονία)-Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 19:00

Κλουζ (Ρουμανία)-Τρόμσο (Νορβηγία) 19:30

Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 20:00

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 20:00

Γκέτεμποργκ (Σουηδία)-Γάνδη (Βέλγιο) 20:00

Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα)-Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) 20:00

Ράκοβ (Πολωνία)-Χάμαρμπι (Σουηδία) 20:00

Ρίγα FC (Λετονία)-Γκιόρ (Ουγγαρία) 20:00

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)-Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 20:00

Ζάλγκιρις (Λιθουανία)-Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 20:00

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)-Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 20:30

Άγιαξ (Ολλανδία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΓΚΣ Κατοβίτσε (Πολωνία) 21:00

Τβέντε (Ολλανδία)-Ντουνάισκα Στρέντα (Σλοβακία) 21:00

Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία)-ML Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) 21:30

Μπράγκα (Πορτογαλία)-Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 21:30

Λουγκάνο (Ελβετία)-ΝΣΊ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) 21:30

Βαλούρ (Ισλανδία)-Νόρντζελαντ (Δανία) 21:30

Μποέμιανς (Ιρλανδία)-Μίντιλαντ (Δανία) 21:45

Ριέκα (Κροατία)-Ίλβες (Φινλανδία) 21:45

Χιμπέρνιαν (Σκωτία)-Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 22:00

Παρτιζάν (Σερβία)-Τομπόλ (Καζακστάν) 22:00

Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο)-Ντρίτα (Κόσοβο) 22:00

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