Εμφατική πρόκριση της Σάκκαρη στις «32» στο Μόντρεαλ

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Στις «32» του τουρνουά Masters του Μόντρεαλ προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια με επιβλητική εμφάνιση επικράτησε της Τουρκάλας Ζεϊνέπ Σονμέζ με 2-0 σετ (6-3, 6-2) για να περάσει στον τρίτο γύρο όπου την περιμένει ένα πολύ δύσκολο έργο.

Αντίπαλός της θα είναι η Κόκο Γκοφ εκ των κορυφαίων στον πλανήτη την τελευταία 4ετια.

Το ξεκίνημα του αγώνα δεν ήταν το ιδανικό για τη Σάκκαρη, καθώς η Σονμέζ μπήκε πιο δυνατά, εκμεταλλεύτηκε το πρώτο σέρβις γκέιμ της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και με μπρέικ προηγήθηκε γρήγορα με 2-0. Η συνέχεια, όμως, ανήκε ολοκληρωτικά στη Σάκκαρη η οποία είναι στο Νο.29 του ταμπλό. Ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, πήρε τον έλεγχο των ράλι κι «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό σερί πέντε διαδοχικών γκέιμ, με δύο μπρέικ στο διάστημα αυτό, μετατρέποντας το 0-2 σε 5-2.

Η αντίπαλός της απ’ την Τουρκία κατάφερε προσωρινά να καθυστερήσει το φινάλε, μειώνοντας σε 5-3. Ωστόσο, στο επόμενο γκέιμ η Σάκκαρη έδειξε ψυχραιμία. Παρότι έχασε τρία σετ πόιντ και χρειάστηκε να σβήσει ένα μπρέικ-πόιντ, έκλεισε το σετ με 6-3 και έκανε το πρώτο βήμα. Η Ελληνίδα ξεκίνησε ακόμη πιο αποφασιστικά στο δεύτερο σκέλος του αγώνα. Με μπρέικ στο πρώτο σέρβις γκέιμ της Σονμέζ πήρε από νωρίς προβάδισμα με 2-0, βάζοντας τις βάσεις για να τελειώσει γρήγορα την υπόθεση πρόκριση.

Η Τουρκάλα μείωσε προσωρινά σε 2-1, όμως η Σάκκαρη δεν της άφησε κανένα περιθώριο να επιστρέψει. Με νέο σερί τριών γκέιμ ξέφυγε με 5-1 και βρέθηκε μία ανάσα από τη νίκη. Η Σονμέζ κατάφερε μόνο να περιορίσει προσωρινά την έκταση της διαφοράς, μειώνοντας σε 5-2 και σώζοντας παράλληλα δύο ματς πόιντς. Στο αμέσως επόμενο γκέιμ, ωστόσο, η Σάκκαρη ολοκλήρωσε χωρίς δυσκολία την αποστολή της, διαμόρφωσε το τελικό 6-2 και «σφράγισε» το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του τουρνουά.

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