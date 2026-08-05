Τραγωδία στα Μάλια: 40χρονη τουρίστρια πνίγηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά της προσπαθώντας να σώσει τη φίλη της

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Τραγική κατάληξη είχε μια βόλτα με φουσκωτό σκάφος σε παραλία στα Μάλια της Κρήτης το μεσημέρι της Τετάρτης, 5/8, με μια 40χρονη τουρίστρια να χάνει τη ζωή της στη θάλασσα, μπροστά σε τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν μαζί της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Κλωτζανή του δήμου Χερσονήσου, όπου δύο γυναίκες από την Ολλανδία είχαν νοικιάσει φουσκωτό μαζί με τα τρία παιδιά.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, όλα συνέβησαν όταν η μία γυναίκα που είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Η φίλη της, αντιλαμβανόμενη ότι κινδύνευε, έπεσε στη θάλασσα και η ίδια και προσπάθησε να την προσεγγίσει.

Τελικά, η γυναίκα που είχε αρχικά αισθανθεί αδιαθεσία κατάφερε να σωθεί, ωστόσο η φίλη της, που έπεσε στο νερό για να τη βοηθήσει, πνίγηκε.

Οι σκηνές που έλαβαν χώρα ήταν δραματικές, καθώς στο σκάφος μαζί με τις δύο γυναίκες επέβαιναν δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και ένα ακόμη παιδί στην εφηβεία, τα οποία, βλέποντας τις δύο γυναίκες να παλεύουν να κρατηθούν στην επιφάνεια της θάλασσας, άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να βοηθήσουν.

Τελικά, η άτυχη τουρίστρια ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή. Παρά την άμεση κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στην παραλία, η 40χρονη είχε ήδη καταλήξει.

Έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Λιμενικές πηγές ανέφεραν στο cretalive.gr ότι για τη μίσθωση σκαφών έως 30 ίππους δεν απαιτείται δίπλωμα, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετούς επισκέπτες να νοικιάζουν τέτοιες βάρκες για σύντομες θαλάσσιες βόλτες.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 40χρονη έχασε τη ζωή της.

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