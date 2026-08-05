search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 21:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.08.2026 20:23

Τραγωδία στα Μάλια: 40χρονη τουρίστρια πνίγηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά της προσπαθώντας να σώσει τη φίλη της

05.08.2026 20:23
asthenoforo

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τραγική κατάληξη είχε μια βόλτα με φουσκωτό σκάφος σε παραλία στα Μάλια της Κρήτης το μεσημέρι της Τετάρτης, 5/8, με μια 40χρονη τουρίστρια να χάνει τη ζωή της στη θάλασσα, μπροστά σε τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν μαζί της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Κλωτζανή του δήμου Χερσονήσου, όπου δύο γυναίκες από την Ολλανδία είχαν νοικιάσει φουσκωτό μαζί με τα τρία παιδιά.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, όλα συνέβησαν όταν η μία γυναίκα που είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Η φίλη της, αντιλαμβανόμενη ότι κινδύνευε, έπεσε στη θάλασσα και η ίδια και προσπάθησε να την προσεγγίσει.

Τελικά, η γυναίκα που είχε αρχικά αισθανθεί αδιαθεσία κατάφερε να σωθεί, ωστόσο η φίλη της, που έπεσε στο νερό για να τη βοηθήσει, πνίγηκε.

Οι σκηνές που έλαβαν χώρα ήταν δραματικές, καθώς στο σκάφος μαζί με τις δύο γυναίκες επέβαιναν δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και ένα ακόμη παιδί στην εφηβεία, τα οποία, βλέποντας τις δύο γυναίκες να παλεύουν να κρατηθούν στην επιφάνεια της θάλασσας, άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.  

Στο σημείο έσπευσαν jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να βοηθήσουν.

Τελικά, η άτυχη τουρίστρια ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή. Παρά την άμεση κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στην παραλία, η 40χρονη είχε ήδη καταλήξει.

Έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Λιμενικές πηγές ανέφεραν στο cretalive.gr ότι για τη μίσθωση σκαφών έως 30 ίππους δεν απαιτείται δίπλωμα, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετούς επισκέπτες να νοικιάζουν τέτοιες βάρκες για σύντομες θαλάσσιες βόλτες.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 40χρονη έχασε τη ζωή της.

Διαβάστε επίσης:

Έκκληση γονέων για να λειτουργήσει ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Κάσου

Ξαπλώστρες ρυπαίνουν τον βυθό της Κέρκυρας – Εικόνες που πρέπει να προβληματίσουν

Η στιγμή που αστυνομικοί στην Μύκονο ανασύρουν τσάντα Hermes και Rolex από τα βράχια (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epithesi hpa
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

delfinia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαγικές στιγμές στον Παγασητικό: Δελφίνια κολύμπησαν δίπλα σε σκάφος – «Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα» (Video)

abdul-el sayed
ΚΟΣΜΟΣ

Η αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών κερδίζει έδαφος: O Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, γιατρός με αντισυστημικό λόγο πήρε το χρίσμα στο Μίσιγκαν

ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου και η νέα γεωπολιτική εξίσωση στην Ανατολική Μεσόγειο

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: 40χρονη τουρίστρια πνίγηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά της προσπαθώντας να σώσει τη φίλη της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gyros-gallias-gynaikon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντοπαρισμένα σουτιέν»: Σάλος με τον Γύρο Γαλλίας γυναικών όπου οι αθλήτριες έκαναν… αυξητική σε στηθόδεσμο για να κερδίσουν ταχύτητα

salata-new
ΥΓΕΙΑ

Το συστατικό στη σαλάτα που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

poulman pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν των 550.000 ευρώ - Το έμβλημα, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά

amazonios
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αμαζόνιος: Ανακαλύφθηκαν ίχνη άγνωστου πολιτισμού εκατομμυρίων ανθρώπων που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

aftokinito_kameres_0408_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Πέρασα με πράσινο φανάρι αλλά κόλλησα στη διασταύρωση - Με γράφει;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 21:15
epithesi hpa
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

delfinia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαγικές στιγμές στον Παγασητικό: Δελφίνια κολύμπησαν δίπλα σε σκάφος – «Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα» (Video)

abdul-el sayed
ΚΟΣΜΟΣ

Η αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών κερδίζει έδαφος: O Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, γιατρός με αντισυστημικό λόγο πήρε το χρίσμα στο Μίσιγκαν

1 / 3