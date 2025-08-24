Πέθανε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής (24/8) ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, πολιτικός και συγγραφέας αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας και υπεστη ανακοπη στο νοσοκομειο οπου νοσηλευοταν, αφήνοντας πίσω του τα δύο του παιδιά, Παυλίνα και Λάμπρο, αλλά και τον ανήλικο εγγονό του, Στέφανο.

Η σταδιοδρομία του στη Δημοσιογραφία και την Πολιτική

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 και το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας και στη συνέχεια εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ.

Το 2015 ο Δημήτρης Κωνσταντάρας παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης». Επέστρεψε στην Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών.

Από το Νοέμβριο του 2016 ως τον Ιούλιο του 2017 ο Δημήτρης Κωνσταντάρας εργάστηκε ως διευθυντής έκδοσης της σειράς Παγκόσμιας Κλασικής Λογοτεχνίας των Εκδόσεων Σμυρνιωτάκη, καθώς Επιμελήθηκε της έκδοσης 24 βιβλίων.

Ήταν τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ, του ΠΣΑΤ, της Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS), της Ελληνικής Εταιρίας Θεατρικών Συγγραφέων (ΕΕΘΣ) και του Πανελλήνιου Γυμναστικού Σύλλογου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, την Παυλίνα και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Wilson High School, στην αμερικανική Πόλη Easton της Πολιτείας Πενσυλβάνια.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1972. Εργάστηκε ως συντάκτης, αρθρογράφος, αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης σε πλήθος εφημερίδων και μέχρι το τέλος της ζωής του αρθρογραφούσε σε blogs και έντυπα.

