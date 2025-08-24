search
Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός σε πισίνα νεαρός τουρίστας

pisina_pixabay
pixabay

Δύο άτομα, βραζιλιάνικης καταγωγής βρέθηκαν αναίσθητα σε ιδιωτική πισίνα, με τον ένα εκ των δύο να χάνει τη ζωή του. Μάχη για να κρατηθεί δίνει ο δεύτερος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο νεαροί βραζιλιάνοι βρέθηκαν από υπάλληλο καθαριότητας αναίσθητοι μέσα σε ιδιωτική πισίνα στον Ορνό Μυκόνου. Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο και ο ένας εκ των δύο ανασύρθηκε ζωντανός. Αντίθετα, ο δεύτερος είχε χάσει ήδη τη ζωή του.

Ο υπάλληλος φέρεται να πρόσεξε πως έτρεχε νερό στο μπαλκόνι δωματίου τρίτου ορόφου, προερχόμενο από την πισίνα του ακριβώς πάνω δωματίου. Αφού είπε σε υπαλλήλους στην υποδοχή τι συμβαίνει, μπήκε στο δωμάτιο με δύο εξ αυτών και είδαν τους δύο ενοίκους αναίσθητους μέσα στη πισίνα.

Ο ένας είχε επαφή με το περιβάλλον και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του δωματίου βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και μία σύριγγα, με τα ευρήματα να έχουν κατασχεθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυκόνου.

