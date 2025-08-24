search
Στις φυλακές Κομοτηνής ο Βούλγαρος οδηγός του τραγικού δυστυχήματος στην Εγνατία οδό

Στις φυλακές Κομοτηνής οδηγήθηκε ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο με τους 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό έξω από την Ξάνθη.

Ο 56χρονος Βουλγαρικής καταγωγής, είχε κριθεί προφυλακιστέος μετά από σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή καθώς κατέθεσε μέσα από «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου τον επισκέφθηκε η εισαγγελέας Ξάνθης.

Χθες το πρωί πήρε εξιτήριο και οδηγήθηκε στις φυλακές. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, και επικίνδυνη οδήγηση.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ έχει οριστεί και ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό την ώρα του δυστυχήματος.

