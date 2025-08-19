search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 18:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 17:00

Εγνατία Οδός: Δίωξη στον Βούλγαρο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο – Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο

19.08.2025 17:00
egnatia_odos
xanthinea

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετέβη σήμερα το μεσημέρι ο εισαγγελέας, προκειμένου να απαγγείλει κατηγορίες στον Βούλγαρο οδηγό του ημιφορτηγού που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια Ιάσμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο οδηγός του ημιφορτηγού νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου, αλλά φρουρούμενος. Έχει ήδη χειρουργηθεί και μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να καταθέσει σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πώς συνεβη το τροχαίο 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το δυστύχημα συνέβη ενώ στην Εγνατία είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 600 μέτρων λόγω των διοδίων, με τα δύο επιβατικά αυτοκίνητα να βρίσκονται ακινητοποιημένα. Εκείνη τη στιγμή, φορτηγό που ακολουθούσε έπεσε με σφοδρότητα πάνω τους.

Το τροχαίο που θυμίζει έντονα εκείνο που είχε επίσης σημειωθεί στην Εγνατία Οδό και πάλι, τον περασμένο Απρίλιο, κοντά στην Κοζάνη. Τότε σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι ενώ επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες.

Απανθρακώθηκαν τρεις άνθρωποι – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός του φορτηγού

Από το ένα Ι.Χ. απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ ο οδηγός του μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Ξάνθης.

Βαρύτατα τραυματίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού, βουλγαρικής υπηκοότητας, ο οποίος μαζί με τον συνοδηγό του διακομίστηκε στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής. Το δεύτερο Ι.Χ. παρασύρθηκε από τη σύγκρουση, ωστόσο οι επιβάτες του κατάφεραν να βγουν έγκαιρα και τραυματίστηκαν ελαφρά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο για γάμο στον Έβρο και βρίσκονταν στον δρόμο της επιστροφής όταν τους βρήκε η τραγωδία.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες – Η φωτιά επεκτάθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη, που το ένα όχημα τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Οι φωνές για βοήθεια των εγκλωβισμένων επιβατών πάγωσαν τους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι να καίγεται το αυτοκίνητο.

Οι φλόγες από τα οχήματα εξαπλώθηκαν και σε παρακείμενη αγροτοδασική περιοχή, προκαλώντας νέα μέτωπα πυρκαγιάς. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα, έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Διαβάστε επίσης:

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ – Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την εταιρεία SK Group

Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας (photos)

Σύγκρουση τζετ σκι με φουσκωτό σκάφος στην Κέρκυρα


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του

kasselakis patra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης σε συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Αχαΐας

Untitled-design-5
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος στη Νέα Χαλκηδόνα – Ένας πυροσβέστης ελαφρά τραυματίας 

tiletheasi-internet-new
MEDIA

«Μαγνήτης» τηλεθέασης για την εποχή το «Σόι σου» – Πρώτη επιλογή και την Δευτέρα (18/8)

adonis-rodos-45
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν πήγαν καλά τα εγκαίνια του νοσοκομείου Ρόδου – «Όλα τα έχετε ισοπεδώσει», ο αιχμηρός διάλογος με τον Άδωνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 18:37
peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του

kasselakis patra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης σε συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Αχαΐας

Untitled-design-5
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος στη Νέα Χαλκηδόνα – Ένας πυροσβέστης ελαφρά τραυματίας 

1 / 3