Εγνατία Οδός: Δίωξη στον Βούλγαρο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο – Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετέβη σήμερα το μεσημέρι ο εισαγγελέας, προκειμένου να απαγγείλει κατηγορίες στον Βούλγαρο οδηγό του ημιφορτηγού που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια Ιάσμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο οδηγός του ημιφορτηγού νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου, αλλά φρουρούμενος. Έχει ήδη χειρουργηθεί και μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να καταθέσει σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πώς συνεβη το τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το δυστύχημα συνέβη ενώ στην Εγνατία είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 600 μέτρων λόγω των διοδίων, με τα δύο επιβατικά αυτοκίνητα να βρίσκονται ακινητοποιημένα. Εκείνη τη στιγμή, φορτηγό που ακολουθούσε έπεσε με σφοδρότητα πάνω τους.

Το τροχαίο που θυμίζει έντονα εκείνο που είχε επίσης σημειωθεί στην Εγνατία Οδό και πάλι, τον περασμένο Απρίλιο, κοντά στην Κοζάνη. Τότε σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι ενώ επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες.

Απανθρακώθηκαν τρεις άνθρωποι – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός του φορτηγού

Από το ένα Ι.Χ. απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ ο οδηγός του μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Ξάνθης.

Βαρύτατα τραυματίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού, βουλγαρικής υπηκοότητας, ο οποίος μαζί με τον συνοδηγό του διακομίστηκε στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής. Το δεύτερο Ι.Χ. παρασύρθηκε από τη σύγκρουση, ωστόσο οι επιβάτες του κατάφεραν να βγουν έγκαιρα και τραυματίστηκαν ελαφρά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο για γάμο στον Έβρο και βρίσκονταν στον δρόμο της επιστροφής όταν τους βρήκε η τραγωδία.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες – Η φωτιά επεκτάθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη, που το ένα όχημα τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Οι φωνές για βοήθεια των εγκλωβισμένων επιβατών πάγωσαν τους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι να καίγεται το αυτοκίνητο.

Οι φλόγες από τα οχήματα εξαπλώθηκαν και σε παρακείμενη αγροτοδασική περιοχή, προκαλώντας νέα μέτωπα πυρκαγιάς. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα, έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά.

