Τροχαίο με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Πήραν εξιτήριο οι δύο εγκαυματίες, χειρουργήθηκε ο οδηγός του φορτηγού

Εξιτήριο πήραν δύο εγκαυματίες του τραγικού τροχαίου χθες στην Εγνατία οδό με απολογισμό 3 νεκρούς.

Τα τρία θύματα κάηκαν μέσα στο ίδιο όχημα, ενώ το τέταρτο πρόσωπο που βρισκόταν εντός αυτού, μία γυναίκα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Καβάλας.

Από το τροχαίο, 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Ανάμεσά τους ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το τροχαίο και είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ έχει χειρουργηθεί και είναι εκτός κινδύνου, σε σταθερή κατάσταση, αλλά φρουρούμενος καθώς αναμένεται η σύλληψή του και εν συνεχεία θα οδηγηθεί στον ανακριτή για το τροχαίο που προκάλεσε.

Επίσης, ένας άντρας και μία γυναίκα με ελαφρά εγκαύματα έλαβαν εξιτήριο το πρωί της Τρίτης.

Να σημειωθεί πως το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα διόδια Ιάσμου, όταν το φορτηγό «καρφώθηκε» πάνω στα δύο οχήματα. Από τη σύγκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με τρεις ανθρώπους να απανθρακώνονται. Το αυτοκίνητο που τυλίχτηκε στις φλόγες παρέσυρε στη συνέχεια και δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, συγγενείς των θυμάτων, που όμως πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο εγκαίρως.

Τα θύματα και οι τραυματίες επέστρεφαν στην Αθήνα από γάμο στον Έβρο.

