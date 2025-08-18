Εγνατία Οδός: Έτσι συνεβη το τροχαίο δυστύχημα με τους 3 απανθρακωμένους και τον έναν τραυματία – Γυρνούσαν από γλέντι γάμου (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Ιάσμου, με τρεις νεκρούς και πολλούς τραυματίες έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο. Πώς συνέβη το δυστύχημα και τι ισχυεί για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το δυστύχημα συνέβη ενώ στην Εγνατία είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 600 μέτρων λόγω των διοδίων, με τα δύο επιβατικά αυτοκίνητα να βρίσκονται ακινητοποιημένα. Εκείνη τη στιγμή, φορτηγό που ακολουθούσε έπεσε με σφοδρότητα πάνω τους.
Το τροχαίο που θυμίζει έντονα εκείνο που είχε επίσης σημειωθεί στην Εγνατία Οδό και πάλι, τον περασμένο Απρίλιο, κοντά στην Κοζάνη. Τότε σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι ενώ επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες.
Από το ένα Ι.Χ. απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ ο οδηγός του μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Ξάνθης.
Βαρύτατα τραυματίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού, βουλγαρικής υπηκοότητας, ο οποίος μαζί με τον συνοδηγό του διακομίστηκε στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής. Το δεύτερο Ι.Χ. παρασύρθηκε από τη σύγκρουση, ωστόσο οι επιβάτες του κατάφεραν να βγουν έγκαιρα και τραυματίστηκαν ελαφρά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο για γάμο στον Έβρο και βρίσκονταν στον δρόμο της επιστροφής όταν τους βρήκε η τραγωδία.
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη, που το ένα όχημα τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Οι φωνές για βοήθεια των εγκλωβισμένων επιβατών πάγωσαν τους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι να καίγεται το αυτοκίνητο.
Οι φλόγες από τα οχήματα εξαπλώθηκαν και σε παρακείμενη αγροτοδασική περιοχή, προκαλώντας νέα μέτωπα πυρκαγιάς. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα, έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Παράλληλα, η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, η οποία διεξαγόταν μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
