Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού – Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

Η «φθινοπωρινή» μεταβολή του καιρού στη χώρα μας αναμένεται να είναι προσωρινή, καθώς από την Τετάρτη προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας, που σταδιακά θα ξεπεράσει τους 38°C, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Η πρόγνωση της κ. Τυράσκη

Οι μεσημεριανές καταιγίδες σε ηπειρωτικές κυρίως ορεινές περιοχές θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Από την Τετάρτη βαθμιαία εξασθενεί η αστάθεια και από την Πέμπτη προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας, που την Παρασκευή τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς. Ωστόσο αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι πρόσκαιρη, καθώς θα ακολουθήσει πτώση τις επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα στα δυτικά και τα βόρεια. Ωστόσο, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί, στα πελάγη έως 4 με 5 και στο Καστελόριζο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.

Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα.

Η πρόγνωση του κ. Λαγουβάρδου

Η πρόσκαιρη, «φθινοπωρινή» μεταβολή, με βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε μεγάλο τμήμα της επικράτειας, θα συνεχιστεί και την Τρίτη, όπως αναφέρει ο στο Orange Press Agency ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr). «Από την Τετάρτη και μετά όμως, τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο προς το τέλος της εβδομάδας», κατέληξε.

«Μετά τη χθεσινή ημέρα, την Κυριακή, όπου είχαμε εκδήλωση αστάθειας, αλλά περιορισμένη, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, η Δευτέρα, σήμερα, θα είναι μια μέρα που θα έχουμε αρκετά εκτεταμένη αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Θα έχουμε εκδήλωση βροχών και καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιο έντονα φαινόμενα να προβλέπονται στις περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς και της Στερεάς, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για την Πελοπόννησο», είπε αρχικά στο Orange Press Agency ο κ. Λαγουβάρδος.

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, τα σημερινά φαινόμενα χρήζουν προσοχής και λόγω των κεραυνών που αναμένονται. Όπως εξηγεί, «θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτές οι καταιγίδες συνοδεύονται από κεραυνική δραστηριότητα. Λόγω εποχής, πολλοί ακόμα βρίσκονται σε θερινούς προορισμούς, σε σημεία με μεγάλο υψόμετρο ή σε εξορμήσεις στα βουνά, που θέλουν πολλή προσοχή, σήμερα Δευτέρα, λόγω της αναμενόμενης κεραυνικής δραστηριότητας και των καταιγίδων που θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα».

Η αστάθεια, προσθέτει κλείνοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος, «θα συνεχιστεί και την Τρίτη, αλλά πιο περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια βροχή, κάποια μπόρα, και στα βόρεια της Αττικής. Από την Τετάρτη και μετά όμως, τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο προς το τέλος της εβδομάδας».

Η πρόγνωση του meteo για την Τρίτη

Την Τρίτη 19/08 αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή.

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 18 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 33 και στην Κρήτη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στα νότια πελάγη και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και μετά το μεσημέρι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

