Το νοσοκομείο του… τρόμου: Έπεσε και ψευδοροφή στο «Γεννηματάς» – Τρία τα ασανσέρ με πρόβλημα

Δεν έχουν τέλος τα επικίνδυνα περιστατικά στο δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, το «Γεννηματάς».

Μετά το παραλίγο δυστύχημα στις 10 Αυγούστου με την νοσηλεύτρια που βγήκε από το ασανσέρ δευτερόλεπτα πριν αυτό υποχωρήσει, αλλά και το δεύτερο περιστατικό την περασμένη Παρασκευή, όταν ανελκυστήρας που μετέφερε ασθενή σε αμαξίδιο κόλλησε μεταξύ δύο ορόφων, το βράδυ της Κυριακής υπήρξε και Τρίτη περίπτωση, που παραλίγο να τραυματίσει νοσηλεύτρια.

Συγκεκριμένα αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής στο χώρο των νοσηλευτών της καρδιολογικής (κτίριο 1, 2ος όροφος). Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε επί ημέρες διαρροή από τον πάνω όροφο, ενώ κατά την πτώση του τμήματος της οροφής, ήταν στο χώρο μία νοσηλεύτρια που μάλλον από τύχη δεν τραυματίστηκε.

Ο χώρος στον οποίο υποχώρησε κομμάτι της οροφής το βράδυ της Κυριακής

Το μείζον θέμα που προκύπτει είναι πως μέσα σε οκτώ ημέρες συνέβησαν τρία περιστατικά, που εκθέτουν με δραματικό τρόπο τόσο τη διοίκηση του νοσοκομείου, όσο και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που έσπευσαν να υποβαθμίσουν το πρώτο περιστατικό με το ασανσέρ, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι δεν υπήρχε πρόβλημα και αφήνοντας αιχμές για την καταγγέλλουσα, αλλά και τους συνδικαλιστές που ανέδειξαν το θέμα. Και μάλιστα η νοσηλεύτρια που κατήγγειλε το περιστατικό αντιμετώπισε εκδικητική συμπεριφορά από τη διοίκηση, η οποία της έκοψε την άδεια.

Η νοσηλεύτρια που εγκλωβίστηκε με ασθενή σε αμαξίδιο το βράδυ της Παρασκευής

Κι όμως, οκτώ ημέρες μετά το συγκεκριμένο ασανσέρ παραμένει εκτός λειτουργίας, άρα ο ισχυρισμός ότι δεν υπήρχε πρόβλημα συντήρησης, είναι στον αέρα.

Το σημείο από το οποίο υποχώρησε το ασανσέρ στις 10 Αυγούστου

Μάλιστα, πέραν του ανελκυστήρα που κόλλησε μεταξύ δύο ορόφων την Παρασκευή 15/8 και ενώ ήταν εντός τραυματιοφορέας με ασθενή σε αμαξίδιο, υπάρχει και ένα τρίτο ασανσέρ, αυτό της διανομής φαγητού στην πίσω πλευρά του κτηρίου 1, που παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και ένα δίμηνο. Ήτοι 3 ασανσέρ με μικρότερο ή μεγαλύτερο πρόβλημα σε ένα μόνο νοσοκομείο, μόνο λίγα δεν θεωρούνται.

Το παράδοξο είναι πως ο κ. Γεωργιάδης και η διοίκηση επικαλούνται την άποψη της εταιρείας συντήρησης για το εάν υπάρχει βλάβη ή όχι, ενώ κανονικά η εταιρεία είναι αυτή που πρέπει να ελεγχθεί από τρίτους για τις εργασίες της και όχι η ίδια να αποφαίνεται για το έργο της.

Και το ανησυχητικό ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Εάν είναι έτσι τα πράγματα με τις υποδομές στο «Γεννηματάς», τότε σε μικρότερα νοσοκομεία και ειδικά της περιφέρειας, τι να περιμένει κανείς;

