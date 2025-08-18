Καστοριά: Κρατούμενος δραπέτευσε από νοσοκομείο – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Κρατούμενος δραπέτευσε από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου στην Καστοριά και μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για να τον εντοπίσουν, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο κρατούμενος άνδρας, που νοσηλευόταν και τον πρόσεχαν καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας φρουροί, κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας αναστάτωση στις αρχές της Καστοριάς.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

