search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 21:53
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 20:44

Μελέτης Ηλίας: Όποιος κάνει χρήση ουσιών δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα (Video)

26.11.2025 20:44
meletis ilias 66- new

Την προσωπική του εμπειρία με τη χρήση ουσιών περιέγραψε ο Μελέτης Ηλίας, τονίζοντας ότι, από ένα σημείο και μετά, ο χρήστης αδυνατεί να ελέγξει το πάθος του.

Ο ηθοποιός μίλησε στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής του Fipster στο YouTube, με τίτλο «Ακριβά ρούχα με άδειο πορτοφόλι», αναφέροντας σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ότι σταμάτησε τη χρήση στην ηλικία των 27 ετών. Όπως εξήγησε, συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί την επιθυμία του και εκείνη ήταν η στιγμή που αποφάσισε να διακόψει οριστικά κάθε επαφή με τις ουσίες.

Μιλώντας για τη σχέση του με το αλκοόλ, ο Μελέτης Ηλίας ανέφερε ότι μέχρι σήμερα πίνει με μέτρο, εξηγώντας πως η στάση του αυτή επηρεάστηκε και από τον πατέρα του, ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε «ένα θέμα με το αλκοόλ».

@fipsterr #gnomi ♬ πρωτότυπος ήχος – Fipster




Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός τόνισε: «Όποιος κάνει χρήση και νομίζει ότι το ελέγχει, δυστυχώς δεν το ελέγχει ή δεν θα το ελέγχει για πάντα και όταν πια δεν θα το ελέγχει θα είναι πια πολύ αργά. Αυτό είναι κάτι που το έχω δει σε εμένα και σε πολλούς ανθρώπους στον κοινωνικό μου περίγυρο. Θυμάμαι ότι ήμουν 27 στα 28 και από ποτέ είναι μια ζωή χωρίς καθόλου ουσίες. Πίνω αλκοόλ, μου αρέσει, αλλά το ελέγχω γιατί είχε και ο πατέρας μου ένα θέμα με το αλκοόλ. Προσπαθώ να το έχω από μία ασφαλή απόσταση. Αυτό που κατάλαβα, ότι δεν μπορώ να το ελέγξω, το έκοψα μαχαίρι, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Το επόμενο βήμα ήταν να πας σε ένα κέντρο απεξάρτησης».

Διαβάστε επίσης:

Kylie Jenner: Έβαλε ασημί μπικίνι μέσα στον χειμώνα και… ανέβασε τη θερμοκρασία (Photos)

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

Μαίρη Χατζηπαύλου: Ξεσπά η εκπρόσωπος της Ελλάδας στα Miss Universe – «Δέχτηκα κύμα μίσους και εμπάθειας» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
washington
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά σε μέλη της Εθνοφρουράς έξω από τον Λευκό Οίκο – Σε lockdown το προεδρικό μέγαρο (Video)

pierrakakis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Handelsblatt: Περιζήτητος σύμβουλος για μεταρρυθμίσεις ο Πιερρακάκης – Χώρα πρότυπο στην ψηφιοποίηση η Ελλάδα

tsipras-psiharis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η απάντηση της Χριστίνας Ψυχάρη για τη συνάντηση του εκδότη με τον Τσίπρα στο διαμέρισμα της … γάτας Ιμαλαίων

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κινητοποιήσεις αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

batman 33- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το «φαινόμενο Μπάτμαν»: Πώς ο ηπερήρωας στο Μετρό έκανε τους επιβάτες… καλύτερους  ανθρώπους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 21:53
washington
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά σε μέλη της Εθνοφρουράς έξω από τον Λευκό Οίκο – Σε lockdown το προεδρικό μέγαρο (Video)

pierrakakis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Handelsblatt: Περιζήτητος σύμβουλος για μεταρρυθμίσεις ο Πιερρακάκης – Χώρα πρότυπο στην ψηφιοποίηση η Ελλάδα

tsipras-psiharis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η απάντηση της Χριστίνας Ψυχάρη για τη συνάντηση του εκδότη με τον Τσίπρα στο διαμέρισμα της … γάτας Ιμαλαίων

1 / 3