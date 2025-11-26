Kylie Jenner: Έβαλε ασημί μπικίνι μέσα στον χειμώνα και… ανέβασε τη θερμοκρασία (Photos)

Ως αντίβαρο στη θερμοκρασία που πέφτει, λόγω χειμώνα, η Κάιλι Τζένερ φόρεσε το μπικίνι της και ανέβασε αισθητά τον υδράργυρο.

Το διάσημο μοντέλο ανέβασε μία σειρά από φωτογραφίες της, στις οποίες φοράει μόνο ένα ασημί αποκαλυπτικό μπικίνι και δείχνει να απολαμβάνει μία ηλιόλουστη ημέρα. Μάλιστα, η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι τραβήχτηκαν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025.

Η ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ενθουσίασε τους θαυμαστές της. Αμέσως όλοι έσπευσαν να της χαρίσουν αμέτρητα likes και θετικά σχόλια, ενώ η αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν, της ζήτησε να επισημάνει το όνομα του φωτογράφου, που δεν ήταν άλλος από εκείνη. Άλλωστε οι δύο αδελφές διατηρούν μία πολύ καλή σχέση. «Ήταν μια υπέροχη Κυριακή», έγραψε ως λεζάντα της ανάρτησης η Κάιλι Τζένερ.

«Από τότε που γεννήθηκα έλεγα ότι ήθελα να γίνω ποπ σταρ. Απλώς δεν είχα ποτέ την αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι το να γίνεσαι 28 σου κάνει κάτι. Σύντομα θα γίνω 30 και δεν θέλω να κοιτάξω πίσω και να έχω τύψεις», είπε πρόσφατα για τη συμμετοχή της στο τραγούδι «Fourth Strike» του electro-pop ντουέτου Terror Jr.

Διαβάστε επίσης:

Μαίρη Χατζηπαύλου: Ξεσπά η εκπρόσωπος της Ελλάδας στα Miss Universe – «Δέχτηκα κύμα μίσους και εμπάθειας» (Video)

Madwalk 2025: Πώς η Ρία Ελληνίδου πήρε τη θέση της Δήμητρας Ματσούκα (Video)

Γιώργος Γιαννιάς: «Θα ήθελα η γυναίκα να μη δουλεύει, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά» (Video)