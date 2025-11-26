Μαίρη Χατζηπαύλου: Ξεσπά η εκπρόσωπος της Ελλάδας στα Miss Universe – «Δέχτηκα κύμα μίσους και εμπάθειας» (Video)

Στο πλατό της εκπομπής «Real View» βρέθηκε η Μαίρη Χατζηπαύλου μετά την εμφάνισή της στα Miss Universe, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- για το κύμα αρνητικών σχολίων που δέχτηκε τόσο στα social media όσο και σε τηλεοπτικές συζητήσεις.

Αναφερόμενη στο φόρεμα, το οποίο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, η Μαίρη Χατζηπαύλου εξήγησε ότι δεν επρόκειτο για προσωπική της επιλογή, αλλά για απόφαση της διοργάνωσης.

Ωστόσο, τα κακόβουλα σχόλια δεν περιορίστηκαν μόνο στο φόρεμα, αλλά και στη συνολική εμφάνισή της, με πολλούς να εστιάζουν στις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει, ενώ ακούστηκαν και φράσεις όπως «μας έκανε ρεζίλι» ακόμα και από τηλεοπτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Κατερίνα Καινούργιου, όπως σχολιάστηκε στην εκπομπή.

«Το διαχειρίστηκα, αλλά δυσκολεύτηκα. Όντως στενοχωρήθηκα. Δέχτηκα κύμα μίσους και εμπάθειας και δεν κατάλαβα τον λόγο. Δεν έκανα κάτι κακό, κάτι μεμπτό. Αντιλήφθηκα ότι εφόσον έχω επιλέξει να προβάλλομαι, προφανώς και θα κρίνομαι» είπε μεταξύ άλλων, ξεσπώντας για το γεγονός ότι τα περισσότερα αρνητικά σχόλια προέρχονταν από γυναίκες.

Στη συζήτηση παρενέβη και η Σοφία Μουτίδου, σχολιάζοντας τις βαριές φράσεις περί «ρεζιλέματος» που ακούστηκαν ακόμα και σε τηλεοπτικά πάνελ.

«Όσον αφορά στο ρεζίλι, γιατί είναι πάρα πολύ προσβλητικό και επώδυνο, αναρωτιέμαι εάν έχουν αναρωτηθεί οι άνθρωποι που εκτίθενται δημόσια, αν μας κάνουν αυτοί ρεζίλι πολλές φορές» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Πώς αισθάνεται ο ελληνικός λαός όταν η τηλεόραση είναι γεμάτη ανθρώπους που εμένα προσωπικά με ρεζιλεύουν, αλλά δεν έχω βγει ποτέ δημόσια να πω ποιος με ρεζιλεύει; Από άποψη αισθητικής, ηθικής, επιπέδου, κοινωνικοπολιτικής μόρφωσης, ψυχικής μόρφωσης, συναισθηματικής τοποθέτησης» πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά γενικά και δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόσωπο.

