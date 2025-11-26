search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:53
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 11:06

Μαίρη Χατζηπαύλου: Ξεσπά η εκπρόσωπος της Ελλάδας στα Miss Universe – «Δέχτηκα κύμα μίσους και εμπάθειας» (Video)

26.11.2025 11:06
chatzipavlou-new

Στο πλατό της εκπομπής «Real View» βρέθηκε η Μαίρη Χατζηπαύλου μετά την εμφάνισή της στα Miss Universe, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- για το κύμα αρνητικών σχολίων που δέχτηκε τόσο στα social media όσο και σε τηλεοπτικές συζητήσεις.

Αναφερόμενη στο φόρεμα, το οποίο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, η Μαίρη Χατζηπαύλου εξήγησε ότι δεν επρόκειτο για προσωπική της επιλογή, αλλά για απόφαση της διοργάνωσης.

Ωστόσο, τα κακόβουλα σχόλια δεν περιορίστηκαν μόνο στο φόρεμα, αλλά και στη συνολική εμφάνισή της, με πολλούς να εστιάζουν στις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει, ενώ ακούστηκαν και φράσεις όπως «μας έκανε ρεζίλι» ακόμα και από τηλεοπτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Κατερίνα Καινούργιου, όπως σχολιάστηκε στην εκπομπή.

«Το διαχειρίστηκα, αλλά δυσκολεύτηκα. Όντως στενοχωρήθηκα. Δέχτηκα κύμα μίσους και εμπάθειας και δεν κατάλαβα τον λόγο. Δεν έκανα κάτι κακό, κάτι μεμπτό. Αντιλήφθηκα ότι εφόσον έχω επιλέξει να προβάλλομαι, προφανώς και θα κρίνομαι» είπε μεταξύ άλλων, ξεσπώντας για το γεγονός ότι τα περισσότερα αρνητικά σχόλια προέρχονταν από γυναίκες.

Στη συζήτηση παρενέβη και η Σοφία Μουτίδου, σχολιάζοντας τις βαριές φράσεις περί «ρεζιλέματος» που ακούστηκαν ακόμα και σε τηλεοπτικά πάνελ.

«Όσον αφορά στο ρεζίλι, γιατί είναι πάρα πολύ προσβλητικό και επώδυνο, αναρωτιέμαι εάν έχουν αναρωτηθεί οι άνθρωποι που εκτίθενται δημόσια, αν μας κάνουν αυτοί ρεζίλι πολλές φορές» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Πώς αισθάνεται ο ελληνικός λαός όταν η τηλεόραση είναι γεμάτη ανθρώπους που εμένα προσωπικά με ρεζιλεύουν, αλλά δεν έχω βγει ποτέ δημόσια να πω ποιος με ρεζιλεύει; Από άποψη αισθητικής, ηθικής, επιπέδου, κοινωνικοπολιτικής μόρφωσης, ψυχικής μόρφωσης, συναισθηματικής τοποθέτησης» πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά γενικά και δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόσωπο.

Διαβάστε επίσης:

Madwalk 2025: Πώς η Ρία Ελληνίδου πήρε τη θέση της Δήμητρας Ματσούκα (Video)

Γιώργος Γιαννιάς: «Θα ήθελα η γυναίκα να μη δουλεύει, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά» (Video)

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Πιστεύω στον Θεό, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω» (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

«Sean Combs: The Reckoning»: Η σειρά ντοκιμαντέρ του «50 Cent» για τον «Diddy» θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο (photo/video)

xeirourgeio new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για το Αρεταίειο Νοσοκομείο: «Γράφτηκε ιστορία – Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μια ημέρα»

DOLOFONIASALAMINA
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

bisbikis-new
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

sxoleio_0310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου μαθητή μετά από έκρηξη κροτίδας σε σχολείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:53
MEDIA

«Sean Combs: The Reckoning»: Η σειρά ντοκιμαντέρ του «50 Cent» για τον «Diddy» θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο (photo/video)

xeirourgeio new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για το Αρεταίειο Νοσοκομείο: «Γράφτηκε ιστορία – Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μια ημέρα»

DOLOFONIASALAMINA
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

1 / 3