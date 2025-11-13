Από το Big Brother στα καλλιστεία Miss Universe – Η Μαίρη Χατζηπαύλου απαντά στα αρνητικά σχόλια (Video)

Η πρώην παίκτρια του Big Brother Μαίρη Χατζηπαύλου είναι η εκπρόσωπος της Ελλάδας στα Miss Universe που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Ταϊλάνδη.

Η 31χρονη καλλονή βρίσκεται ήδη στην Μπανγκόκ, όπου συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες και συνεντεύξεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο των καλλιστείων.

Τον Σεπτέμβριο πήρε μέρος στα καλλιστεία «GS Hellas», όπου κατέκτησε την πρώτη θέση και τον τίτλο «Star GS Hellas 2025», εξασφαλίζοντας το εισιτήριό της για τον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς.

Ωστόσο, πολλά είναι τα μηνύματα στο διαδίκτυο που σχολιάζουν αρνητικά και προσβλητικά τη Μαίρη Χατζηπαύλου για την εμφάνισή της, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε κάποια άλλη να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό.

Το γεγονός σχολίασαν ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του στο Πρωινό, με τη Μαίρη Χατζηπαύλου να τοποθετείται σχετικά, τονίζοντας ότι αν και στεναχωρήθηκε αρχικά, αποφάσισε εν τέλει να κάνει την προσπάθειά της χωρί8ς να επηρεαστεί. Παρότρυνε μάλιστα τους νέους ανθρώπους να μη σταματούν ποτέ να κυνηγούν τα όνειρά τους .

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Λιάγκας: «Οι σημαιοφόροι της πολιτικής ορθότητας είναι οι πιο σκληροί φασίστες» (Video)

Κατερίνα Καινούργιου: Λίγο πριν βγει το τεστ εγκυμοσύνης θετικό, είχα κάνει τάμα στην Παναγία (Video)

Σοφία Παυλίδου: «Τα πρώτα τραύματα που υπήρχαν στο δικό μου κορμί, μεταφέρθηκαν και στα παιδιά μου» (Video)