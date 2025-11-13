Σοφία Παυλίδου: «Τα πρώτα τραύματα που υπήρχαν στο δικό μου κορμί, μεταφέρθηκαν και στα παιδιά μου» (Video)

Στα παιδικά της χρόνια αναφέρθηκε η Σοφία Παυλίδου σε συνέντευξή της στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, με την ηθοποιό να κάνει λόγο για μια πορεία μοναχική που κλήθηκε να ακολουθήσει από μικρό παιδί.

Μιλώντας για τους γονείς της, η Σοφία Παυλίδου τόνισε ότι δεν ένιωσε από εκείνους τη στοργή, την προσοχή, την αγκαλιά, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί ότι τα δικά της τραύματα μεταφέρθηκαν και στα παιδιά της.

«Είναι ότι ήμουν μόνη μου στην πορεία της ζωής μου. Δεν ζήτησα ποτέ τη βοήθεια των γονιών μου. Δεν τους ενημέρωνα ποτέ για τίποτα από τα βασικά. Δεν είχα την αγκαλιά, την προσοχή και την τρυφερότητα. Ο καθένας από αυτούς δεν την έδωσε για τους δικούς του λόγους. Οι γονείς μου είχαν κι αυτοί τα δικά τους θέματα. Τους έχω συγχωρέσει και το έχω δουλέψει όλο αυτό, αλλά τώρα το συζητάω όμορφα και ωραία» είπε αρχικά.

«Ίσως υπήρχε μια μοναξιά από μένα. Παρόλα αυτά είχα και μια απίστευτη αισιοδοξία, γιατί ήταν κάτι που είχαν οι γονείς μου. Κάτι δεν έχεις, κάτι έχεις. Αυτό το κρατάω από αυτούς. Σίγουρα τα πρώτα τραύματα που υπήρχαν στο δικό μου κορμί μεταφέρθηκαν και στα παιδιά μου. Όσο όμως εσύ αρχίζεις να το ψάχνεις και να γιατρεύεται, γιατρεύεται κι αυτό στο παιδί. Έχω μια σχέση εντελώς διαφορετική από αυτή που είχα εγώ με τους γονείς μου. Ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου. Τους είπα ότι κουβαλούσα από παιδί πράγματα μέσα μου. Μου είπαν “τι είναι αυτά που λες μαμά; Εμείς δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, σε αγαπάμε πολύ και ήσουν πάντα εκεί”» πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για τη δίκη με τον Μάνο Παπαγιάννη, η ηθοποιός τόνισε ότι δικαιώθηκε οπότε πλέον έχει αφήσει πίσω της αυτή την υπόθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ήθελε να ερωτηθεί ξανά γι΄ αυτό το ζήτημα.

