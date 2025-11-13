search
13.11.2025 09:22

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ο πατέρας μου ήταν αισιόδοξος αλλά και καταθλιπτικός – Είχε τάσεις αυτοκτονίας που είχα κι εγώ» (Video)

Για τον πατέρα της Μίκη Θεοδωράκη μίλησε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στον χαρακτήρα του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη τον οποίο περιέγραψε ως «πολύ αισιόδοξο αλλά και καταθλιπτικό».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αναφέρθηκε σε άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας του μεγάλου δημιουργού, υποστηρίζοντας ότι και η ίδια έχει κληρονομήσει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του.

«Περισσότερο έχω κληρονομήσει τον ενθουσιασμό του. Ήταν πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και πολύ καταθλιπτικός. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό, εγώ το ζω, αλλά έτσι ήταν ο πατέρας μου. Αυτός ο εκρηκτικός, μεγάλος, ψηλός που φώναζε και τραγούδαγε και από την άλλη ήταν πολύ μοναχικός. Αλλιώς πώς θα έγραφε μουσική και τα κείμενα; Ο πατέρας μου έχει γράψει 52 βιβλία. Είχε και τα πολύ κάτω του. Είχε μια τάση, να το πω, πολλές φορές αυτοκτονίας. Εγώ είμαι μια άλλη ιστορία, είχα μια τάση αυτοκτονίας για πολλά χρόνια» τόνισε.

Στη συνέχεια, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αναφέρθηκε στη δική της διαδρομή, εξηγώντας πως χρειάστηκαν χρόνια για να ξεπεράσει αυτή την τάση.

«Αυτή την τάση την ξεπέρασα τα τελευταία 20 χρόνια μόνο. Νομίζω ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που είναι αυτοκτονικοί. Το ξεπέρασα, σίγουρα, γιατί ωρίμασα. Παράλληλα, ήμουν και πολύ αισιόδοξη, πέρασα και την περίοδο του έρωτα μέχρι τα 50. Το έζησα, τα έζησα όλα, σαν κάθε άνθρωπος. Ήμουν και εγώ εκρηκτική και χαρούμενη και ευτυχισμένη, αλλά οι τάσεις αυτοκτονίας είναι κάτι εσωτερικό που θέλει ψυχανάλυση» σημείωσε κλείνοντας.

