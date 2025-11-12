search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 21:09
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 19:58

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Στο «σφυρί» αναμνηστικά του ηθοποιού από τη σειρά «Dawson’s Creek» για να πληρώσει τις θεραπείες του για τον καρκίνο

12.11.2025 19:58
James Van Der Beek-new

Σε δημοπρασία βγάζει ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αναμνηστικά από τη δημοφιλή σειρά «Dawson’s Creek», όπου πρωταγωνιστούσε, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τις θεραπείες του για τον καρκίνο.

Πριν από έναν, περίπου, χρόνο, ο 48χρονος σήμερα ηθοποιός και πατέρας 6 παιδιών είχε αποκαλύψει τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Τώρα, ο ίδιος μοιράζεται με τους θαυμαστές του «Dawson’s Creek» μερικά αγαπημένα κομμάτια από τα επαγγελματικά του ενθύμια, σε μια δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: «Φυλάω αυτούς τους μικρούς θησαυρούς εδώ και χρόνια περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή»

Όπως αναφέρει το People, η δημοπρασία περιλαμβάνει ρούχα, αντικείμενα και κομμάτια σκηνικών της σειράς, που αποτυπώνουν καθοριστικές στιγμές της καριέρας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Το 100% των εσόδων της δημοπρασίας θα διατεθεί στον ηθοποιό, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει το οικονομικό κόστος της μάχης του με τον καρκίνο.

«Φυλάω αυτούς τους μικρούς θησαυρούς εδώ και χρόνια, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να κάνω κάτι με αυτούς, και με όλες τις πρόσφατες απρόσμενες στροφές και αλλαγές που μου έχει παρουσιάσει η ζωή, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η στιγμή είναι τώρα», ανέφερε σχετικά ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

«Αν και νιώθω κάποια νοσταλγία καθώς αποχωρίζομαι αυτά τα αντικείμενα, αισθάνομαι όμορφα που μπορώ να τα προσφέρω μέσω της δημοπρασίας, ώστε να τα μοιραστώ με εκείνους που έχουν στηρίξει τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης:

«Με εξίταρε η δύναμη που είχα πάνω σε νέες, όμορφες γυναίκες» – Η πρωταγωνίστρια του Smallville μιλά για τον ρόλο της στη σεξουαλική αίρεση Nxivm

Η Αντέλ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη διασκευή του μυθιστορήματος «Cry to Heaven» από τον Τομ Φορντ

Μετακομίζει η Emily in Paris στην Αθήνα; Ο λόγος που η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στα Πετράλωνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ergastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

turkey_planecrash
ΚΟΣΜΟΣ

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού C-130 – Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος

skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας: Ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν είχε το 27χρονο θύμα

POLYGON_2511STYP_006_FULL-SIZE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot Polygon Concept: Το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης από την Peugeot

selas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι ηλιακές καταιγίδες κάνουν ορατό το πολύχρωμο βόρειο σέλας σε απροσδόκητα μέρη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 21:08
ergastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

turkey_planecrash
ΚΟΣΜΟΣ

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού C-130 – Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος

skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας: Ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν είχε το 27χρονο θύμα

1 / 3