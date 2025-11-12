Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Στο «σφυρί» αναμνηστικά του ηθοποιού από τη σειρά «Dawson’s Creek» για να πληρώσει τις θεραπείες του για τον καρκίνο

Σε δημοπρασία βγάζει ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αναμνηστικά από τη δημοφιλή σειρά «Dawson’s Creek», όπου πρωταγωνιστούσε, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τις θεραπείες του για τον καρκίνο.

Πριν από έναν, περίπου, χρόνο, ο 48χρονος σήμερα ηθοποιός και πατέρας 6 παιδιών είχε αποκαλύψει τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Τώρα, ο ίδιος μοιράζεται με τους θαυμαστές του «Dawson’s Creek» μερικά αγαπημένα κομμάτια από τα επαγγελματικά του ενθύμια, σε μια δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: «Φυλάω αυτούς τους μικρούς θησαυρούς εδώ και χρόνια περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή»

Όπως αναφέρει το People, η δημοπρασία περιλαμβάνει ρούχα, αντικείμενα και κομμάτια σκηνικών της σειράς, που αποτυπώνουν καθοριστικές στιγμές της καριέρας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Το 100% των εσόδων της δημοπρασίας θα διατεθεί στον ηθοποιό, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει το οικονομικό κόστος της μάχης του με τον καρκίνο.

«Φυλάω αυτούς τους μικρούς θησαυρούς εδώ και χρόνια, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να κάνω κάτι με αυτούς, και με όλες τις πρόσφατες απρόσμενες στροφές και αλλαγές που μου έχει παρουσιάσει η ζωή, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η στιγμή είναι τώρα», ανέφερε σχετικά ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

«Αν και νιώθω κάποια νοσταλγία καθώς αποχωρίζομαι αυτά τα αντικείμενα, αισθάνομαι όμορφα που μπορώ να τα προσφέρω μέσω της δημοπρασίας, ώστε να τα μοιραστώ με εκείνους που έχουν στηρίξει τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε ο ίδιος.

