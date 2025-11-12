search
12.11.2025 19:04

Η Αντέλ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη διασκευή του μυθιστορήματος «Cry to Heaven» από τον Τομ Φορντ

12.11.2025 19:04
ADELE

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Adele κάνει το άλμα στη μεγάλη οθόνη.

Την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, τα Variety και Deadline ανέφεραν ότι η 37χρονη Adele πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική σε μια νέα ταινία του σκηνοθέτη και σχεδιαστή μόδας Τομ Φορντ με τίτλο Cry to Heaven.

Η ταινία είναι διασκευασμένη από το βιβλίο της συγγραφέως Αν Ράις του 1982, το οποίο ακολουθεί «δύο άνδρες που ευνουχίζονται για να εξασφαλίσουν τις τέλειες φωνές σοπράνο» στην Ιταλία του 18ου αιώνα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της συγγραφέως.

Η τραγουδίστρια του «Someone Like You» θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία με ένα καστ γεμάτο αστέρια που περιλαμβάνει τους Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannenmann και Lux Pascal, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε το Deadline, ο Φορντ έγραψε ο ίδιος το σενάριο της ταινίας, θα σκηνοθετήσει και θα κάνει την παραγωγή. Το ίδιο μέσο ανέφερε επίσης ότι τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν στο Λονδίνο και τη Ρώμη, με την προβλεπόμενη κυκλοφορία της να είναι το φθινόπωρο του 2026.

