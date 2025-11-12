search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 13:25
LIFESTYLE

12.11.2025 12:04

Η ατάκα που εξόργισε τη Φαίη Σκορδά – «Η εποχή του τι φοράει η γυναίκα και φταίει το μίνι και όχι ο άντρας, ανήκει στο παρελθόν» (Video)

Ένταση επικράτησε στο πλατό του «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης, με μια ατάκα του Ανδρέα Μικρούτσικου να προκαλεί την έκρηξη της Φαίης Σκορδά.

Αφορμή αποτέλεσε η συζήτηση για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη και το βίντεο που δημοσίευσε χθες (11/11) στο Instagram.

Μιλώντας γενικότερα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναφέρθηκε στο τρίτο άτομο που δεν έχει κανένα δικαίωμα να βιντεοσκοπεί κάποιον χωρίς τη θέλησή του, επισημαίνοντας ότι το θύμα μπορεί να μην είναι σε θέση να αντιληφθεί καν ότι βιντεοσκοπείται.

Τότε, ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε «την επόμενη φορά ας προσέξει» με τη Φαίη Σκορδά να παρεμβαίνει, εξοργισμένη.

«Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ! Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Η εποχή του τι φοράει η γυναίκα και φταίει το μίνι και όχι ο άντρας, ανήκει στο παρελθόν! Έχει δικαίωμα να το ξανακάνεις… Και να το ξανακάνει και άμα θέλει να το ξανακάνει. Κανένα βάρος σε όλα τα κορίτσια που είναι θύματα σε αυτές τις υποθέσεις» ανέφερε σε υψηλούς τόνους με τον Ανδρέα μικρούτσικο να σημειώνει ότι τα λόγια του παρεξηγήθηκαν.

