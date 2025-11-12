search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025
12.11.2025

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

12.11.2025 11:18
Jeff-Goldblum-new

Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ (Jeff Goldblum) αποκάλυψε πως ο ρόλος του ως ο Μάγος του Οζ στις ταινίες «Wicked» στάθηκε η αφορμή να αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες.

Μιλώντας στην εκπομπή «This Morning», ο χολιγουντιανός σταρ δήλωσε ότι επηρεάστηκε σε τέτοιο βαθμό από τα θέματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του διάσημου μιούζικαλ σχετικά με την κακοποίηση των ζώων, που σταμάτησε να τρώει κρέας.

«Η συνεργασία με τον [σκηνοθέτη] Τζον Τσου [είναι] καταπληκτική», είπε o Γκόλντμπλουμ.

«Με άλλαξε. Ξέρετε, μετά την ολοκλήρωση αυτής της ταινίας, συζητήσαμε για τη κακοποίηση των ζώων και σταμάτησα να τρώω κρέας και πουλερικά», συμπλήρωσε.

Ο ηθοποιός τόνισε την ανάγκη για παγκόσμια ενσυναίσθηση, προσθέτοντας: «Χρειαζόμαστε ο κόσμος να λειτουργεί για όλους στη Γη και για κάθε πλάσμα, επίσης».

Η πρώτη ταινία «Wicked», η οποία απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κυκλοφόρησε πέρυσι, ενώ το δεύτερο μέρος αναμένεται στους κινηματογράφους σε λίγες ημέρες.

«Είναι ασυνήθιστο να σου δίνεται η ευκαιρία να εργάζεσαι σε κάτι τέτοιο για μεγάλο χρονικό διάστημα και, επιπλέον, να κερδίζεις ρόλους πιο γόνιμους, ζουμερούς, ενδιαφέροντες και επίκαιρους για τον εαυτό σου, σε αυτή την περίοδο της ζωής σου», δήλωσε για τη συμμετοχή του στο «Wicked».

Το πολυαναμενόμενο «Wicked: For Good» διαδραματίζεται μερικά χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Η Elphaba της Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo) – γνωστή πλέον ως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης – είναι εξόριστη στο δάσος του Οζ και αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ζώων, ενώ η Galinda της Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) κατοικεί στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, έχοντας αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού υπό την επίβλεψη του κακόβουλου Μάγου που τον υποδύεται ο Γκόλντμπλουμ.

Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστριών βρίσκονται οι Τζόναθαν Μπέιλι (Jonathan Bailey), Ίθαν Σλέιτερ (Ethan Slater), Μπόουεν Γιάνγκ (Bowen Yang), Μαρίσα Μποντ (Marissa Bode) και Μισέλ Γιο (Michelle Yeoh).

Το «Wicked: For Good» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου.

