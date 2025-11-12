search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 11:20
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 08:58

Σοφία Μουτίδου: «Έχασα συνεργασία μετά το περιστατικό με τον Γκλέτσο – Τις χάνεις τις δουλειές αν πεις δημόσια τη γνώμη σου» (Video)

12.11.2025 08:58
moutidou-new

Στο περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο και την επεισοδιακή αποχώρησή του από το πλατό έπειτα από την έντονη αντιπαράθεσή τους στον αέρα του «Real View» μίλησε η Σοφία Μουτίδου, αποκαλύπτοντας ότι το περιστατικό αυτό στάθηκε αιτία ώστε να χάσει μια συνεργασία που επρόκειτο να κάνει.

«Τώρα πρόσφατα έχασα μια άλλη συνεργασία μετά το περιστατικό με τον Γκλέτσο. Μου στείλανε μήνυμα ότι πέρασε ένα περιστέρι από πάνω μας, κουτσούλησε και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε» είπε η ηθοποιός, αναφερόμενη στη συνέχεια στην κουλτούρα του «cancel», με αφορμή τη σχετική τοποθέτηση του Άρη Σερβετάλη.

«Τις χάνεις τις δουλειές αν πεις δημόσια τη γνώμη σου. Έγινε προχθές το περιστατικό, αλλά εγώ έχασα τη δουλειά. Είδες τι καλά; Αν είσαι τυχερός άνθρωπος;» είπε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι, λίγες μέρες πριν, η συζήτηση μεταξύ Σοφίας Μουτίδου και Απόστολου Γκλέτσου στο πλατό της εκπομπής «Real View» πήρε απρόσμενη τροπή όταν μιλώντας για το κίνημα metoo, η ηθοποιός αμφισβήτησε ότι ο Απόστολος Γκλέτσος δεν έχει βρεθεί ποτέ μπροστά σε αντίστοιχο περιστατικό στην πολύχρονη πορεία του στο θέατρο. Αυτό εξόργισε τον ηθοποιό, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει σε έξαλλη κατάσταση από το πλατό.

Η Σοφία Μουτίδου τοποθετήθηκε -την επόμενη μέρα- για το συμβάν, κάνοντας λόγο για «ματσίλα», «τοξικές αρρενωπότητες», «τραμπουκισμό» και «λεκτική κακοποίηση» που -όπως είπε- δέχτηκε από τον ηθοποιό.

Πολλοί, ωστόσο, δεν συμφώνησαν με τα λεγόμενά της, υποστηρίζοντας ότι η ίδια υπήρξε προσβλητική απέναντι στον καλεσμένο της, με την ηθοποιό να απαντά με βίντεο στο youtube κατηγορώντας τις τηλεοπτικές εκπομπές για τον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε η on air αντιπαράθεσή της με τον Απόστολο Γκλέτσο στο πλατό του «Real View».

Διαβάστε επίσης:

Σμαράγδα Καρύδη: «Τα παιδιά δεν είναι πάντα η συγκολλητική ουσία στα ζευγάρια»

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Κιθάρες, jackets και άλλα αντικείμενα των Rolling Stones σε δημοπρασία – Κεντρικό κομμάτι μια Gibson Les Paul Custom του 1968

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Jeff-Goldblum-new
LIFESTYLE

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

PAIDIA FOS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Πώς το φως της ημέρας βοηθά την ψυχολόγια των παιδιών με καρκίνο, ακόμα και όταν είναι τεχνητό

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

mercedes_toto-wolff_1211_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Ο Τότο Βολφ πουλάει μέρος απ’ το 33% του ποσοστού του στη Mercedes αντί 6 δισ. δολαρίων

xioni new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε «βαθιά κατάψυξη» οι ΗΠΑ: Χιονοθύελλα στο Μίσιγκαν, παγώνουν τα ιγκουάνα στη Φλόριντα (Photo/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

gallia suntaxeis france
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γαλλία δεν τους δίδαξε τίποτα: Ψάχνουν πάλι να... αλλάξουν το συνταξιοδοτικό  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 11:19
Jeff-Goldblum-new
LIFESTYLE

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

PAIDIA FOS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Πώς το φως της ημέρας βοηθά την ψυχολόγια των παιδιών με καρκίνο, ακόμα και όταν είναι τεχνητό

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

1 / 3