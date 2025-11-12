Σοφία Μουτίδου: «Έχασα συνεργασία μετά το περιστατικό με τον Γκλέτσο – Τις χάνεις τις δουλειές αν πεις δημόσια τη γνώμη σου» (Video)

Στο περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο και την επεισοδιακή αποχώρησή του από το πλατό έπειτα από την έντονη αντιπαράθεσή τους στον αέρα του «Real View» μίλησε η Σοφία Μουτίδου, αποκαλύπτοντας ότι το περιστατικό αυτό στάθηκε αιτία ώστε να χάσει μια συνεργασία που επρόκειτο να κάνει.

«Τώρα πρόσφατα έχασα μια άλλη συνεργασία μετά το περιστατικό με τον Γκλέτσο. Μου στείλανε μήνυμα ότι πέρασε ένα περιστέρι από πάνω μας, κουτσούλησε και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε» είπε η ηθοποιός, αναφερόμενη στη συνέχεια στην κουλτούρα του «cancel», με αφορμή τη σχετική τοποθέτηση του Άρη Σερβετάλη.

«Τις χάνεις τις δουλειές αν πεις δημόσια τη γνώμη σου. Έγινε προχθές το περιστατικό, αλλά εγώ έχασα τη δουλειά. Είδες τι καλά; Αν είσαι τυχερός άνθρωπος;» είπε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι, λίγες μέρες πριν, η συζήτηση μεταξύ Σοφίας Μουτίδου και Απόστολου Γκλέτσου στο πλατό της εκπομπής «Real View» πήρε απρόσμενη τροπή όταν μιλώντας για το κίνημα metoo, η ηθοποιός αμφισβήτησε ότι ο Απόστολος Γκλέτσος δεν έχει βρεθεί ποτέ μπροστά σε αντίστοιχο περιστατικό στην πολύχρονη πορεία του στο θέατρο. Αυτό εξόργισε τον ηθοποιό, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει σε έξαλλη κατάσταση από το πλατό.

Η Σοφία Μουτίδου τοποθετήθηκε -την επόμενη μέρα- για το συμβάν, κάνοντας λόγο για «ματσίλα», «τοξικές αρρενωπότητες», «τραμπουκισμό» και «λεκτική κακοποίηση» που -όπως είπε- δέχτηκε από τον ηθοποιό.

Πολλοί, ωστόσο, δεν συμφώνησαν με τα λεγόμενά της, υποστηρίζοντας ότι η ίδια υπήρξε προσβλητική απέναντι στον καλεσμένο της, με την ηθοποιό να απαντά με βίντεο στο youtube κατηγορώντας τις τηλεοπτικές εκπομπές για τον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε η on air αντιπαράθεσή της με τον Απόστολο Γκλέτσο στο πλατό του «Real View».

