Σοφία Μουτίδου κατά τηλεοπτικών εκπομπών – «Έχουν διάθεση να με φάνε ζωντανή» (Video)

Για τον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε από τις εκπομπές η on air αντιπαράθεσή της με τον Απόστολο Γκλέτσο στο πλατό του «Real View» μίλησε η Σοφία Μουτίδου, κάνοντας λόγο για «τέρατα που ακούστηκαν για το όνομά της», καθώς και για «επίθεση που δέχτηκε από τα Μέσα».

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ηθοποιός στο κανάλι της στο YouTube, η Σοφία Μουτίδου αφού σχολίασε ξανά το συμβάν, αναφέρθηκε στα πρόσωπα, που κατέκριναν τη στάση της.

«Ένα Real View που ξεκίνησε πάρα πολύ… σαν άλογο κούρσας με πάρα πολλά επεισόδια. Το κορυφαίο επεισόδιο είναι αυτό με τον Απόστολο Γκλέτσο, το οποία είναι η αφορμή για το σημερινό βίντεο. Το ενημερώνω για να μην περιμένουν τα παιδιά από τις εκπομπές τις πρωινές να ακούσουν τζάμπα και βερεσέ να ακούσουν όλο το βίντεο, δεν θα έχει ψωμί για εσάς. Για εσάς είναι αλλά δεν έχει ψωμί για εσάς, θα καταλάβετε στην πορεία. Δεν θέλω να σταθώ στην πλευρά του κόσμου που συμφώνησε με εμένα και ένιωσαν και αυτοί δυσφορία. Υπάρχει και πολύς κόσμος που ήταν ενάντια σε εμένα και υπέρ του Γκλέτσου. Αυτό που θα ήθελα να σταθώ είναι τα media, τα κανάλια κλπ. Θέλω να σταθώ για άλλη μια φορά στη δύναμη διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, αυτή τη φορά που ήμουν εγώ στο επίκεντρο το έζησα καλά στο πετσί μου» είπε αρχικά.

«Έχουν διάθεση να με φάνε ζωντανή»

«Αυτό που κατάλαβα εγώ εκ των έσω είναι ότι για άλλη μια φορά, τα πράγματα έχουν πολλές αναγνώσεις και τα media στρέφονται προς την ανάγνωση εκείνη η οποία τους είναι πιο ωφέλιμη για να κάνουν θεαματικότητα. Για κάποιο λόγο το οποίο δεν είναι η ώρα να αναλύσω σε αυτό το βίντεο, έχω μέλι για τις περιπτώσεις των εκπομπών, αρνητικό μέλι, από το οποίο τραβιούνται για να με τσιμπήσουν. Έχουν μια διάθεση να με φάνε ζωντανή, αυτό όμως είναι δικό τους θέμα, δεν μπορώ να παρέμβω. Ούτε στις εκπομπές ούτε στο πώς χειρίζονται και γιατί μου φέρονται έτσι» πρόσθεσε, επισημαίνοντας στη συνέχεια ότι εκείνοι που την κατέκρινα για τη συμπεριφορά της, δεν σχολίασαν αντιστοίχως τα λεγόμενα του Απόστολου Γκλέτσου.

«Θα σταθώ στο γεγονός ότι ως γυναίκα δέχτηκα μία επίθεση για τη συμπεριφορά μου, ότι ήμουν αγενής, ότι δεν φέρθηκα όπως έπρεπε, ότι ήμουν προκλητική. Πουθενά μα πουθενά όμως δεν αναφέρθηκε η συμπεριφορά του άλλου μέρους. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι παίρνω μια συμπεριφορά, ένα γεγονός και το φωτίζω εκεί που μου κάνει εμένα “τσακ”. Ο κόσμος που θα δει το γεγονός δεν θα κάτσει να ψάξει τι συμβαίνει. Οπότε βλέποντας κάποιον, έναν σχολιασμό, που είναι ήδη αρνητικός για κάποιο άτομο, δεν θα το ξεψαχνίσει. Ειπώθηκαν τέρατα» τόνισε.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση μεταξύ Σοφίας Μουτίδου και Απόστολου Γκλέτσου στην εκπομπή «Real View» πήρε απρόσμενη τροπή όταν μιλώντας για το κίνημα metoo, η ηθοποιός αμφισβήτησε ότι ο Απόστολος Γκλέτσος δεν έχει βρεθεί ποτέ μπροστά σε αντίστοιχο περιστατικό στην πολύχρονη πορεία του στο θέατρο. Αυτό εξόργισε τον ηθοποιό με αποτέλεσμα να αποχωρήσει σε έξαλλη κατάσταση από το πλατό.

Αυτή δεν ήταν, ωστόσο, η πρώτη φορά που η Σοφία Μουτίδου τοποθετήθηκε για το συμβάν καθώς το είχε αναφερθεί ξανά σε αυτό μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής μια μέρα μετά, κάνοντας λόγο για «ματσίλα», «τοξικές αρρενωπότητες», «τραμπουκισμό» και «λεκτική κακοποίηση» που -όπως είπε- δέχτηκε από τον ηθοποιό.

