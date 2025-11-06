search
06.11.2025 09:23

Τσιμτσιλή κατά Μουτίδου: «Το ότι έχεις κάνει ψυχοθεραπεία, δεν σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις χαρακτηρισμούς σαν να είσαι εσύ ο ψυχοθεραπευτής» (Video)

06.11.2025 09:23
tsimitsili-moutidou-new

Το on air ξέσπασμα του Απόστολου Γκλέτσου και την εν εξάλλω αποχώρησή του από το πλατό της εκπομπής «Real View» σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα της στο Happy Day, με την παρουσιάστρια να αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στο απόσπασμα κατά το οποίο η Σοφία Μουτίδου παρουσίασε τη δική της πλευρά στο συμβάν.

Μεταξύ άλλων, η Σοφία Μουτίδου υποστήριξε ότι υπέστη λεκτική κακοποίηση από τον ηθοποιό, κάνοντας λόγο για «ματσίλα» και «τραμπουκισμό», ενώ δεν παρέλειψε να τον περιγράψει ως έναν άνθρωπο «με μια ψιλοασταθή κλινική εικόνα».

Σχολιάζοντας την εν λόγω τοποθέτηση, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να εκφράσει την αντίθεσή της σχετικά με τις αναφορές της ηθοποιού περί ψυχικής κατάστασης και εικόνας του Απόστολου Γκλέτσου, επισημαίνοντας ότι το γεγονός ότι κάποιος έχει κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία, δεν του δίνει και το δικαίωμα να «προβαίνει σε ιατρικό ανακοινωθέν» και να «βγάζει γνωματεύσεις».

«Θέλω να πω το εξής, βλέποντας το απόσπασμα, πολύ αυθόρμητα. Το ότι έχεις 12 χρόνια ψυχοθεραπεία και καλά έχεις κάνει, γιατί η ενδοσκόπηση πάντα βοηθάει έναν άνθρωπο να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος, αν νιώθει ότι το έχει ανάγκη και αν έχεις την τύχη να πέσεις σε έναν καλό επαγγελματία, δεν σου το δικαίωμα να κάνεις χαρακτηρισμούς σαν να ‘σαι εσύ ο ψυχοθεραπευτής. Το λέω με όλο τον σεβασμό στη Σοφία Μουτίδου. Ενώ συμφωνώ σε όλα όσα είπε και εμείς χθες είπαμε ότι και το ξύλο με το οποίο απείλησε (σ.σ. ο Απόστολος Γκλέτσος) τον ενδεχόμενο κακοποιητή είναι ποινικό αδίκημα και ο κακοποιητής πρέπει να βρεθεί ενώπιων των ευθυνών του, το να προβαίνεις και συ σε ένα ιατρικό ανακοινωθέν και να λες για τον Γκλέτσο ότι είχε ασταθή εικόνα κλινική ή ότι σύμφωνα με την ψυχοθεραπεία αυτός που τσαμπουκαλεύεται, νιώθει φόβο… δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν στην τηλεόραση δικαιούσαι να βγάλεις γνωμάτευση ιατρική» είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

