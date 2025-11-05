«Δεν θα κάτσω να με κανιβαλίζεις» – Αποχώρησε έξαλλος o Απόστολος Γκλέτσος από το πλατό του «Real View» (Video)

Για το κίνημα MeToo στον χώρο του θεάτρου μίλησαν στην εκπομπή Real View με καλεσμένο τον Απόστολο Γκλέτσο.

Σχολιάζοντας δε, τη φράση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» η συζήτηση ξέφυγε, με βαριές εκφράσεις, προσωπικές αιχμές και τον ηθοποιό να πετά μικρόφωνα και να αποχωρεί, κάνοντας λόγο -μεταξύ άλλων- για «κανιβαλισμό».

«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι. Μικρά κρεβάτια είναι παντού. Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο, επειδή από το θέατρο βγαίνουν δεκάδες και δίνουν συνεντεύξεις, τότε το ίδιο είναι και η τράπεζα, οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί, οι δικηγόροι… Χειρότεροι.. οι μπάτσοι; Οι μπάτσοι που γ…νε τα παιδιά τους και τα βγάζουνε ταινίες; Με συγχωρείτε… Είμαστε καλλιτέχνες». Εγώ να έχω δεχτεί παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που θα μου το έκανε; Θα ερχόταν κοπελίτσα να μου πει κάτι τέτοιο και δεν θα έδερνα αυτόν που της το έκανε;» είπε αρχικά, με τη Σοφία Μουτίδου να αμφισβητεί ότι στην πολύχρονη καριέρα του δεν βρέθηκε ποτέ μπροστά σε αντίστοιχο περιστατικό.

«Λες ψέματα, η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη» είπε η ηθοποιός προκαλώντας την οργή του Απόστολου Γκλέτσου.

«Για ποιον ήξερα; Και δεν πήγα να τον δείρω. Να μου αποδείξεις ότι λέω ψέματα. Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις με τέτοιο τρόπο», είπε και αποχώρησε έξαλλος από το πλατό.

