ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:42
04.11.2025 14:31

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» – «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

04.11.2025 14:31
ouggarezos-real_view-new

Πρεμιέρα στο OPEN έκανε χθες (3/11) η εκπομπή «Real View» με οικοδέσποινες τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Χριστοπούλου, την Ελίνα Παπίλα και τη Δάφνη Καραβοκύρη.

Στο Buongiorno σχολιάστηκε η νέα αυτή προσθήκη στην τηλεοπτική πραγματικότητα, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να κάνει λόγο για πιστή αντιγραφή άλλης εκπομπής και συγκεκριμένα, του αμερικανικού «The View».

«Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο! Διότι σου λέει ότι είναι τόσο πολύ αντιγραφή, έχει πάρει τα δικαιώματα που είναι τόσο πολύ αντιγραφή από το “The View”; Αλλά αυτά είναι δικά τους θέματα, δεν με ενδιαφέρουν» είπε και πρόσθεσε.

«Δεν είδα τίποτα καινούργιο, που μας είχαν φλομώσει ότι θα είναι το καινούργιο στην ελληνική τηλεόραση. Μάλιστα, ξεκίνησαν και με ένα βίντεο για το τι λέγαμε όλοι εμείς, για το τι περιμένουμε να δούμε, για να δούμε αυτό. Το οποίο επίσης είναι παλιακό, δεν είναι κάτι καινούργιο να παίξεις την κριτική που έχεις δεχτεί πριν βγεις στον αέρα. Αν ήθελαν να κάνουν κάτι καινοτόμο, θα έπρεπε να παίξουν τις δικές τους δηλώσεις που έλεγαν ότι αυτό που θα δούμε είναι ότι καινούργιο στην ελληνική τηλεόραση. Να παίξουν αυτά που έλεγαν και να πουν “και τώρα πάμε να σας δείξουμε τι πραγματικά είναι αυτή η εκπομπή που σας έχουμε ετοιμάσει”».

