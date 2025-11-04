search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 13:03
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 12:19

Φαίη Σκορδά: Εξοργισμένη για τη θανάτωση του Echo – «Ντροπή τους! Ντροπή σας!» (Video)

04.11.2025 12:19
skorda-echo-new

Στη θανάτωση του Echo, του εκπαιδευμένου σκύλου της ομάδας Anubis K9, του πανέμορφου μαλινουά που συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις έρευνες στα Τέμπη αναφέρθηκε η Φαίη Σκορδά στο Buongiorno.

Σε τηλεφωνική σύνδεση με την εκπομπή, η εκπρόσωπος της ομάδας, Αγγελική Διακομανώλη, μίλησε για το φρικτό γεγονός, κάνοντας λόγο για «πόλεμο» που δέχεται η Anubis εδώ και έναν χρόνο από δημοτικούς συμβούλους στην Πεντέλη.

«Ο χώρος στην Πεντέλη μάς έχει παραχωρηθεί από τη Μονή και εδώ και ένα χρόνο δεχόμαστε πόλεμο από δημοτικούς συμβούλους και συγκεκριμένα από την αντιπολίτευση, για να φύγουμε. Εδώ στην Πεντέλη έχουμε άλλο καθεστώς, όλοι εδώ θεωρούν ότι είναι το χωράφι τους, το τσιφλίκι τους. Έχουμε δεχτεί απειλές, αλλά δεν περιμέναμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στη θανάτωση του Echo» ανέφερε, χαρακτηριστικά, προκαλώντας την οργή της Φαίης Σκορδά.

«Συγχαρητήρια! Θα έπρεπε η ελληνική αστυνομία, με την οποία συνεργάζεστε άμεσα απ’ ότι καταλαβαίνουμε κι έχετε καλή σχέση, να πάρει θέση σε αυτό. Ντροπή τους! Ντροπή σας!» είπε η παρουσιάστρια, εμφανώς αναστατωμένη.

Ο Echo ζούσε μαζί με συνολικά 20 μαλινουά στον ειδικό χώρο που είχε παραχωρηθεί στην ομάδα, κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με την ομάδα AnubisUnit Coldcase, η οποία συνεργάζεται με την ΕΛΑΣ και το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο θάνατος του Echo, που άφησε την τελευταία του πνοή από ακατάσχετη γαστρορραγία, ήταν εσκεμμένη πράξη.

Ο Echo είχε διακριθεί για τη συμβολή του σε κρίσιμες έρευνες, μεταξύ των οποίων ο εντοπισμός της σορού του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι, ο εντοπισμός του Βασίλη Καλογήρου, καθώς και στις έρευνες στα Τέμπη.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μουκίδης: Συγκλονισμένος από τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη – «Δεν ξεχνιέται αυτός ο άνθρωπος» (Video)

Ο Jonathan Bailey είναι «ο πιο σέξι άνδρας για το 2025», σύμφωνα με το People

Λευτέρης Πανταζής – Άντζελα Δημητρίου: «Είχαμε φτάσει στον γάμο – Χωρίσαμε για τους γονείς μας» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
georgali
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

mitropoulos-123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

diddy-new
ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Δεκτό το αίτημά του για επίσπευση εκδίκασης της έφεσής του

ilektrika_patinia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ληστεία στον 13χρονο που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 13:02
georgali
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

mitropoulos-123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

1 / 3