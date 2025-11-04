Φαίη Σκορδά: Εξοργισμένη για τη θανάτωση του Echo – «Ντροπή τους! Ντροπή σας!» (Video)

Στη θανάτωση του Echo, του εκπαιδευμένου σκύλου της ομάδας Anubis K9, του πανέμορφου μαλινουά που συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις έρευνες στα Τέμπη αναφέρθηκε η Φαίη Σκορδά στο Buongiorno.

Σε τηλεφωνική σύνδεση με την εκπομπή, η εκπρόσωπος της ομάδας, Αγγελική Διακομανώλη, μίλησε για το φρικτό γεγονός, κάνοντας λόγο για «πόλεμο» που δέχεται η Anubis εδώ και έναν χρόνο από δημοτικούς συμβούλους στην Πεντέλη.

«Ο χώρος στην Πεντέλη μάς έχει παραχωρηθεί από τη Μονή και εδώ και ένα χρόνο δεχόμαστε πόλεμο από δημοτικούς συμβούλους και συγκεκριμένα από την αντιπολίτευση, για να φύγουμε. Εδώ στην Πεντέλη έχουμε άλλο καθεστώς, όλοι εδώ θεωρούν ότι είναι το χωράφι τους, το τσιφλίκι τους. Έχουμε δεχτεί απειλές, αλλά δεν περιμέναμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στη θανάτωση του Echo» ανέφερε, χαρακτηριστικά, προκαλώντας την οργή της Φαίης Σκορδά.

«Συγχαρητήρια! Θα έπρεπε η ελληνική αστυνομία, με την οποία συνεργάζεστε άμεσα απ’ ότι καταλαβαίνουμε κι έχετε καλή σχέση, να πάρει θέση σε αυτό. Ντροπή τους! Ντροπή σας!» είπε η παρουσιάστρια, εμφανώς αναστατωμένη.

Ο Echo ζούσε μαζί με συνολικά 20 μαλινουά στον ειδικό χώρο που είχε παραχωρηθεί στην ομάδα, κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με την ομάδα AnubisUnit Coldcase, η οποία συνεργάζεται με την ΕΛΑΣ και το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο θάνατος του Echo, που άφησε την τελευταία του πνοή από ακατάσχετη γαστρορραγία, ήταν εσκεμμένη πράξη.

Ο Echo είχε διακριθεί για τη συμβολή του σε κρίσιμες έρευνες, μεταξύ των οποίων ο εντοπισμός της σορού του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι, ο εντοπισμός του Βασίλη Καλογήρου, καθώς και στις έρευνες στα Τέμπη.

