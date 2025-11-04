Φρίκη: Σκότωσαν τον σκύλο που είχε συμμετάσχει στις έρευνες για τα Τέμπη, τον Βασίλη Καλογήρου και τον Μπάμπη Κούτσικο

Φρίκη προκαλεί η καταγγελία ότι άγνωστοι σκότωσαν τον εκπαιδευμένο σκύλο που συμμετείχε, μεταξύ άλλων, και στις έρευνες στα Τέμπη.

Το γεγονός δημοσιοποίησε η ομάδα AnubisUnit Coldcase, στις εγκαταστάσεις της οποίας, στην Πεντέλη, ζούσε ο Echo, το πανέμορφο μαλινουά.

Ο Echo ζούσε μαζί με συνολικά 20 μαλινουά στον ειδικό χώρο που είχε παραχωρηθεί στην ομάδα, κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής

Σύμφωνα με την ομάδα AnubisUnit Coldcase, η οποία συνεργάζεται με την ΕΛΑΣ και το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο θάνατος του Echo, που άφησε την τελευταία του πνοή από ακατάσχετη γαστρορραγία, ήταν εσκεμμένη πράξη.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ομάδας στο Mega, «έχουμε δεχτεί απειλές, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάμερες στον χώρο αλλά υπάρχει ένα τυφλό σημείο. Πρόκειται για άνθρωπο που γνωρίζει καλά τον χώρο μας».

Η ομάδα αποχαιρέτισε τον Echo με ένα συγκινητικό ποστ: «Καλό ταξίδι ΠΑΙΔΙ μας!!! Καλό ταξίδι αγόρι μας γλυκό, θαρραλέο, πολεμιστή και γεμάτο αγάπη!!! Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!! Καλό παράδεισο ΨΥΧΗ μας!!!»

Ο Echo είχε διακριθεί για τη συμβολή του σε κρίσιμες έρευνες, μεταξύ των οποίων ο εντοπισμός της σορού του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι, ο εντοπισμός του Βασίλη Καλογήρου, καθώς και στις έρευνες στα Τέμπη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, Σοφία, είχε ευχαριστήσει τον Echo για την προσφορά του στις έρευνες.

«Σε ευχαριστώ Echo για την προσφορά σου».

Διαβάστε επίσης:

Ένταση στα Χανιά για το Crown Iris: Κόκκινες μπογιές και κρότου – λάμψης στο λιμάνι της Σούδας (video/photos)

Μαχαίρωμα στη Χαλκίδα με νεκρό: Ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει τις Αρχές στη δολοφονία Λυγγερίδη

Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη – Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ και μοτοσικλέτας