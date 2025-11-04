search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 12:43
ΕΛΛΑΔΑ

04.11.2025 11:07

Ένταση στα Χανιά για το Crown Iris: Κόκκινες μπογιές και κρότου λάμψης στο λιμάνι της Σούδας – Δύο προσαγωγές (videos/photos)

04.11.2025 11:07
Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (4/11) στο λιμάνι της Σούδας, όταν λεωφορεία με «τουρίστες» από το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris έβγαιναν από το λιμάνι.

Μερίδα των συγκεντρωμένων που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση πέταξαν δοχεία με μπογιά στα λεωφορεία, ενώ τα ΜΑΤ απάντησαν άμεσα με βομβίδες κρότου-λάμψης.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο προσαγωγές διαδηλωτών.

Τα λεωφορεία τελικά έφυγαν από το λιμάνι με αστυνομική συνοδεία.

Στις 12.00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί ακόμη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά στο Παλιό Λιμάνι Χανίων.

Επεισόδια χθες και στο Αργοστόλι

Το κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε χθες (3/11) στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο Αργοστόλι, όπου δεν έλειψε για ακόμη μια φορά η ένταση.

Με απόφαση της λιμενικής αρχής διατάχθηκε δωδεκάωρη απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων γύρω απ’ το λιμάνι στο Αργοστόλι, ενώ υπήρξε και ισχυρή παρουσία της ΕΛΑΣ.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα επεισόδια, με τις αστυνομικές δυνάμεις και τα ΜΑΤ να απωθούν βίαια πολίτες που θέλησαν να διαδηλώσουν κατά της παρουσίας του Crown Iris και των ισραηλινών «τουριστών» στο νησί.

Τέλος, πολίτες καταγγέλλουν ότι οι «τουρίστες» που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλοιο είχαν άκρως προκλητική συμπεριφορά, με συνθήματα και χειρονομίες προς τους συγκεντρωμένους, με την ανοχή της αστυνομίας.

