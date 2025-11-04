search
Βορίζια: «Απαιτώ να φύγουν από το χωριό, σκότωσαν το παιδί μου εν ψυχρώ» – Ξέσπασμα της μητέρας του 39χρονου θύματος (video)

04.11.2025 10:24
vorizia_venteta

Στα «κόκκινα» είναι το κλίμα μεταξύ Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια Ηρακλείου.

Μια ημέρα μετά τη κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, η κατάσταση παραμένει τεταμένη και υπάρχει διάχυτος φόβος ότι η πλευρά της οικογένειάς του θα εκδικηθεί.

Χθες, η σύζυγός του, ακούγεται να λέει σε ένα ηχητικό την ώρα της πομπής να ζητάει εκδίκηση (προφανώς εν βρασμώ εκείνη τη στιγμή), όμως και η μητέρα του θύματος τώρα σε δηλώσεις της απαίτησε να διωχθεί η οικογένεια από το χωριό.

Μιλώντας στο Action 24 έκανε λόγο για «εν ψυχρώ εκτέλεση» του γιου της και πρόσθεσε πως απαιτεί «να φύγουν αυτοί (σ.σ η οικογένεια Φραγκιαδάκη) από το χωριό».

«Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν (σ.σ. η έκρηξη σε οικοδομή), δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά» είπε αρχικά, αναφέροντας πως έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν μαχαιρώσει και τον εγγονό της.

«Μπήκανε μεσίτες μας έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ίδια «ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη την αστυνομία. Εκεί ήταν η αστυνομία, φωνάζαν “πουτ@@@ά”, της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουνε. Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέρανε τα καλάσνικοφ, ο γιος πέρασε από εκεί, του είχαν ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα παίζανε (σ.σ. η λέξη που χρησιμοποιούν στην Κρήτη για όσους πυροβολούν)» είπε ακόμη η μητέρα του Φανούρη Καργάκη η οποία αρνείται πως και ο δικός της γιος συμμετείχε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

«Τραυματίστηκαν συναμεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους, γύρω γύρω παίζανε. Εγώ κατέχω πως έχασα το παλικαράκι μου, παιδί μου, αντράκι μου. Γύρω γύρω έπαιζαν, είχαν τυλίξει το σπίτι του σπιτιού μου, εμένα ο γιος μου ήταν από πάνω μοναχός, πέρναγε να πάει στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν, ήταν εν ψυχρώ εκτέλεση» πρόσθεσε.

Στην ερώτηση, τέλος, ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο χωριό απάντησε «αυτοί θα φύγουν από το χωριό, αν θέλουν να κάτσουν εδώ, ας κάτσουν. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό.  Δεν ξέρω αν θα σταματήσει εδώ, δεν ξέρω. Εγώ απαιτώ να φύγουν από εδώ. Και το 1955 που γίνηκε η άλλη ιστορία ο παππούς τους το έκανε» είπε ακόμη.

