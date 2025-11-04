search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:57
ΕΛΛΑΔΑ

04.11.2025 09:35

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

04.11.2025 09:35
Ένας 34χρονος συνελήφθη στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι οδηγούσε ταξί, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε, χθες βράδυ, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Είχε προηγηθεί η σύλληψη ενός 48χρονου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, από στελέχη του τοπικού αστυνομικού τμήματος, διότι οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

