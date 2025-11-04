Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας 34χρονος συνελήφθη στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι οδηγούσε ταξί, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.
Ο 34χρονος εντοπίστηκε, χθες βράδυ, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
Είχε προηγηθεί η σύλληψη ενός 48χρονου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, από στελέχη του τοπικού αστυνομικού τμήματος, διότι οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.
