Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

Ένας 34χρονος συνελήφθη στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι οδηγούσε ταξί, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε, χθες βράδυ, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Είχε προηγηθεί η σύλληψη ενός 48χρονου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, από στελέχη του τοπικού αστυνομικού τμήματος, διότι οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσπρωτία: Θανατηφόρο τροχαίο στην Παραμυθιά, νεκρός οδηγός μηχανής

Ναύπακτος: 22χρονος επιτέθηκε στη 19χρονη πρώην σύντροφό του

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου