Ναύπακτος: 22χρονος επιτέθηκε στη 19χρονη πρώην σύντροφό του

Νέο περιστατικό έμφυλης βίας σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όπου ένας 22χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε και χτύπησε τη 19χρονη πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, το περιστατικό καταγγέλθηκε από το θύμα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Μεσολογγίου.

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα μετά από έντονο καβγά, με αποτέλεσμα να ζητήσει τη συνδρομή των αρχών.

Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου

Κρήτη: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, σχετιζόμενη με τη βεντέτα στα Βορίζια

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη