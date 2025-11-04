Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα επί της οδού Νιόβης στην πλατεία Βάθη.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την πυρκαγιά που σημειώθηκε στις 02:35 προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης

Μακελειό στα Βορίζια: Επεκτείνονται οι έρευνες για τους τρεις καταζητούμενους – «Τα ανίψια μου απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν», λέει ο αδελφός της 56χρονης

Δίκη γνωστού σκηνοθέτη για βιασμό: Μου έλεγε «ξέρεις πώς είμαι, μου άρεσε το σώμα της», κατέθεσε η πρώην σύντροφός του