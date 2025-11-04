Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα επί της οδού Νιόβης στην πλατεία Βάθη.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την πυρκαγιά που σημειώθηκε στις 02:35 προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.
Διαβάστε επίσης
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης
Μακελειό στα Βορίζια: Επεκτείνονται οι έρευνες για τους τρεις καταζητούμενους – «Τα ανίψια μου απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν», λέει ο αδελφός της 56χρονης
Δίκη γνωστού σκηνοθέτη για βιασμό: Μου έλεγε «ξέρεις πώς είμαι, μου άρεσε το σώμα της», κατέθεσε η πρώην σύντροφός του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.