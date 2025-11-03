search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 21:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 20:32

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης 

03.11.2025 20:32
xamogelo_tou_paidiou

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη από την εξαφάνιση της 13χρονης Ελευθερίας Λ. το απόγευμα της Κυριακής 2 Νοεμβρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 3/11, για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της 13χρονης από την Θεσσαλονίκη, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η 13χρονη αγνοείται από τις 18:30 το απόγευμα της Κυριακής, όταν και εξαφανίστηκε από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη

Η Ελευθερία Λ. έχει ύψος 1,62 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα, μαύρο γιλέκο και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στα Βορίζια: Επεκτείνονται οι έρευνες για τους τρεις καταζητούμενους – «Τα ανίψια μου απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν», λέει ο αδελφός της 56χρονης

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του

Δίκη γνωστού σκηνοθέτη για βιασμό: Μου έλεγε «ξέρεις πώς είμαι, μου άρεσε το σώμα της», κατέθεσε η πρώην σύντροφός του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
veranta-lalas-xenodoxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Συμβόλαιο θανάτου βλέπουν οι Αρχές πίσω από τη δολοφονία Λάλα – Τον γάζωσαν με 12 σφαίρες

exxonmobil gallia 99- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απειλεί με αποχώρηση από την Ευρώπη η ExxonMobil, αν δεν αλλάξουν οι κανονισμοί

C5-Aircross-BEV-036
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ολοκαίνουργιο Citroen C5 Aircross: Περισσότεροι χώροι, άνεση, τεχνολογίες, τώρα και ηλεκτρικό!

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στην Πάτρα: Δεκαπέντε άτομα ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν με κλειδιά δύο 16χρονους

european-commission_2904_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Διαφθορά και κράτος δικαίου τα «αγκάθια» για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

openrealview
MEDIA

Open: Και βραδινό τοκ σόου με τέσσερις παρουσιάστριες - Πρεμιέρα σήμερα

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 21:16
veranta-lalas-xenodoxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Συμβόλαιο θανάτου βλέπουν οι Αρχές πίσω από τη δολοφονία Λάλα – Τον γάζωσαν με 12 σφαίρες

exxonmobil gallia 99- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απειλεί με αποχώρηση από την Ευρώπη η ExxonMobil, αν δεν αλλάξουν οι κανονισμοί

C5-Aircross-BEV-036
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ολοκαίνουργιο Citroen C5 Aircross: Περισσότεροι χώροι, άνεση, τεχνολογίες, τώρα και ηλεκτρικό!

1 / 3