Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης 

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη από την εξαφάνιση της 13χρονης Ελευθερίας Λ. το απόγευμα της Κυριακής 2 Νοεμβρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 3/11, για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της 13χρονης από την Θεσσαλονίκη, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η 13χρονη αγνοείται από τις 18:30 το απόγευμα της Κυριακής, όταν και εξαφανίστηκε από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελευθερία Λ. έχει ύψος 1,62 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα, μαύρο γιλέκο και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

