Δίκη γνωστού σκηνοθέτη για βιασμό: Μου έλεγε «ξέρεις πώς είμαι, μου άρεσε το σώμα της», κατέθεσε η πρώην σύντροφός του

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών συνεχίζεται η δίκη σε βάρος 43χρονου ηθοποιού και σκηνοθέτη, που κατηγορείται για δυο απόπειρες βιασμού σε βάρος νεαρής γυναίκας και για τον βιασμό άλλης.

Στο δικαστηρίου κατάθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας η αδελφή της πρώτης καταγγέλλουσας, η οποία είναι ηθοποιός με διεθνή καριέρα και διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με τον κατηγορούμενο. Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε και ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος με τον οποίο η μάρτυρας έχει συνεργαστεί. Μάλιστα, η σύζυγος του Αριάν Λαμπέντ είναι, επίσης, μάρτυρας στην υπόθεση.

Η μάρτυρας στο παρελθόν είχε καταγγείλει για βιασμό τον 43χρονο, αλλά η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. «Με την αδελφή μου είμαστε πολύ δεμένες. Θυμάμαι πάντα τους γονείς μου να ανησυχούν για εκείνη, είχε κατάθλιψη», περιέγραψε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η αδελφή της έφτασε στο σημείο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

«Εκ των υστέρων κατάλαβα γιατί η αδελφή μου είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, ήταν μέσα στο σπίτι μας. Βίαζε την αδελφή μου και αυτός ήταν ο λόγος που εκείνη ήταν χάλια…» συνέχισε.

«Δεν αρνήθηκε τίποτα»

Η ηθοποιός είπε ότι όταν η αδελφή της, της αποκάλυψε ότι την είχε βιάσει ο σύντροφο της, τον κάλεσε για να του ζητήσει εξηγήσεις. Εκείνος όχι μόνο δεν αρνήθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά την αδελφή της αλλά δεν καταλάβαινε και το λόγο της έντονης αντίδρασης της. «Μου έλεγε “ξέρεις πως είμαι, μου άρεσε το σώμα της, πώς κάνεις έτσι;” Δεν αρνήθηκε τίποτα αλλά έκλαιγε», κατέθεσε η μάρτυρας και συνέχισε: «Είναι πράγματα που προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεχάσουνε γιατί μας έχει καταστρέψει. Αυτόν το άνθρωπο τον είχαμε στην οικογένειά μας και οι γονείς μου τον βοηθούσαν στα πάντα…».

Η μάρτυρας είπε ότι μόλις ξέσπασε το #metoo άρχισε να λαμβάνει πληροφορίες και για άλλες κοπέλες, που είχαν πέσει θύματα του 43χρονου. «Όταν έγιναν οι αποκαλύψεις άρχισα να συζητώ με φίλους. Τότε πολλοί μου είπαν «έχω και μια φίλη που της συνέβη αυτό ή το άλλο, σίγουρα έλαβα πληροφορίες για 10-15 κοπέλες», είπε.

Πρόεδρος: Προτρέψατε κάποιες γυναίκες να τον καταγγείλουν;

Μάρτυρας: Όχι γιατί πριν το 2021 δεν το είχαμε κάνει ούτε εμείς για τον εαυτό μας…

Με υποχρέωνε να λέω μονόλογο ενώ κάναμε σεξ

Εμφανώς φορτισμένη η 33χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της και στη δική της κακοποίηση από τον κατηγορούμενο ενώ ήταν ζευγάρι. Όπως είπε ερωτεύτηκε το συγκεκριμένο άνδρα και τον θεωρούσε «μέντορα και δάσκαλο». «Θεωρούσα ότι αυτά που συνέβησαν σε εμένα έγιναν μόνο σε εμένα ….Με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να πω τον μονόλογο εκείνη την ώρα» περιέγραψε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή της σημειώνοντας πάντως πως ουδέποτε αντιλήφθηκε πως είχε παρενοχλήσει την ανήλικη αδελφή της. «Μου ζητάτε να θυμηθώ γεγονότα πριν και μετά από πράγματα που δεν ήξερα …Εγώ θυμάμαι την ώρα του δικού μου βιασμού, τον πόνο τα κλάματα …» είπε η 33χρονη φορτισμένη.

Πρόεδρος: Υπήρχε κάποιος άγραφος κώδικας πως πρέπει να ανέχονται διαφορά οι κοπέλες στον χώρο αυτόν;

Μάρτυρας: Υπήρχαν πολλοί κακοποιητικοί καθηγητές αλλά να βιαστείς όχι …Εγώ την πρώτη φορά ένιωσα πως μάλλον φταίω και πως το προκάλεσα με κάποιο τρόπο.

Διαβάστε επίσης

«Φρούριο» τα Βορίζια: Ανθρωποκυνηγητό για τα τρία αδέλφια, άφαντα τα όπλα – Θρήνος και σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στον 39χρονο

Δίκη για τις υποκλοπές: Η ΕΥΠ με παγίδευσε με το Predator, κατέθεσε πρώην υπάλληλος που βρισκόταν σε διένεξη με την υπηρεσία

Κορωπί: Την επιμέλεια των παιδιών της ζητά η 40χρονη – «Δεν επιθυμώ ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο, φοβάμαι για τη ζωή μου»